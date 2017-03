¿Los bebés pueden aprender a leer?

Un estudio realizado por investigadores de la Escuela Steinhardt de Cultura, Educación y Humanidades de la Universidad de Nueva York afirma que no es así.



Los padres suelen utilizar todos los medios de comunicación a su alcance (como los DVDs o las tabletas) con la intención de enseñar a sus retoños a leer; sin embargo, estas herramientas no inculcan la habilidad de la lectura, según un estudio realizado a 117 bebés de entre 9 y 18 meses de edad, que fueron asignados al azar a los grupos de tratamiento y de control.

Los niños del primer grupo recibieron un paquete con un DVD, tarjetas y libros para que fuesen utilizados diariamente durante un período de siete meses; los bebés del grupo de control no recibieron estos materiales. En el transcurso de esos siete meses, los investigadores realizaron una visita a domicilio, cuatro visitas al laboratorio y evaluaciones mensuales sobre el desarrollo del lenguaje de los pequeños.

Para probar las habilidades de los niños en el laboratorio, los investigadores examinaron la capacidad de reconocer sonidos de las letras, los nombres de las letras y la comprensión de palabras, entre otras cosas. Los resultados no mostraron ninguna diferencia entre los niños que recibieron ese “entrenamiento” respecto a los que no la tuvieron. La conclusión es tajante -según este estudio- publicado en la revista Journal of Educational Psychology : los bebés no pueden aprender a leer.

