Declaración de rechazo a la prohibición del Gobierno Cubano de ingreso a su territorio del Presidente Felipe Calderón, del secretario de la OEA y la Ministro Aylwin

Los ex Jefes de Estado y de Gobierno firmantes de las declaraciones de Iniciativa Democrática de España y las Américas (IDEA-Democrática), declaran su malestar y rechazo ante la decisión del gobierno dictatorial de Raúl Castro de vetar el ingreso a territorio cubano del ex presidente de México Felipe Calderón, del Secretario de la OEA, Luis Almagro y, asimismo, de Laura Mariana Aylwin, hija del fallecido ex presidente de Chile, don Patricio Aylwin.



Tanto el presidente Calderón – quien hace parte del grupo ex gobernantes de IDEA – como la ex ministra Aylwin tenían previsto asistir a la ceremonia de entrega, por la Red Latinoamericana de Jóvenes por la Democracia, de los premios en memoria de Oswaldo Payá que les fueran acordados tanto al ex gobernante mexicano como al fallecido ex presidente chileno, cuya edición principal la recibiría el Secretario General de la Organización de los Estados Americanos.



Admitiéndose que todo Estado tiene competencias para disponer, mediante ley, los requisitos necesarios para el ingreso de extranjeros en sus espacios jurisdiccionales, es de señalar que el derecho al libre tránsito y circulación de las personas no puede restringirse sino en la medida indispensable, en una sociedad democrática, para prevenir infracciones a la misma ley o proteger la seguridad y el orden público; lo que no es del caso en las circunstancias que dieran lugar al inaceptable agravio del ex presidente Calderón, el Secretario General Almagro, y la ex ministro Aylwin, a quienes les expresamos nuestra total solidaridad y acompañamiento.

Oscar Arias, Costa Rica



José María Aznar, España



Nicolás Ardito Barletta, Panamá



Belisario Betancur, Colombia



Armando Calderón Sol, El Salvador



Rafael Ángel Calderón, Costa Rica



Laura Chinchilla, Costa Rica



Alfredo Cristiani, El Salvador



Fernando de la Rúa, Argentina



Vicente Fox, México



Eduardo Frei, Chile



Osvaldo Hurtado, Ecuador



Luis Alberto Lacalle, Uruguay



Ricardo Lagos, Chile



Mireya Moscoso, Panamá



Andrés Pastrana, Colombia



Sebastián Piñera, Chile



Jorge Tuto Quiroga, Bolivia



Miguel Ángel Rodríguez, Costa Rica



Álvaro Uribe Vélez, Colombia

