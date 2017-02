Razer anuncia su renovada Laptop Razer Blade, ahora de 14 pulgadas

Razer™, la marca global líder en estilo de vida para jugadores, anunció hoy la nueva laptop de 14 pulgadas, Razer Blade. Esta reciente versión ofrece un CPU actualizado, memoria de mayor velocidad y una nueva opción de pantalla 4K UHD. El resultado es una laptop con el equilibrio perfecto de poder, movilidad y durabilidad con el característico perfil innovador de la Razer Blade.

La nueva generación del procesador de cuatro núcleos 7th Gen Intel® Core™ i7 que integra la nueva Razer Blade es más poderosa y eficiente que la que integraba el modelo del año pasado, la “Mejor Laptop Portátil para Juegos” del mercado, de acuerdo con Digital Trends (noviembre de 2016). El poderoso CPU de la nueva Razer Blade logra crecimientos de doble dígito en los indicadores de productividad y trabaja conjuntamente con la tarjeta de gráficos GeForce® GTX 1060 de NVIDIA® para brindar las mejores velocidades de cuadro disponibles en una laptop ultra delgada. El desempeño de la nueva Razer Blade va a tono con su peso ligero y durabilidad. Con sólo 0.70 pulgadas de espesor, pesa poco más de cuatro libras y tiene un chasis de aluminio CNC de una sola pieza.

Un panel Full HD es un componente estándar de la nueva Razer Blade, mientras que una nueva opción de pantalla táctil 4K UHD estará disponible por primera vez en el modelo de 14 pulgadas de Razer. Los usuarios de esta laptop pueden disfrutar de gráficas extraordinariamente claras con la pantalla Full HD, o tener la claridad del 4K para disfrutar de la máxima calidad de imagen y la conveniencia de una interfaz de pantalla táctil.

“La Razer Blade establece el referente en cuanto al desempeño de las laptops delgadas”, señala Min-Liang Tan, cofundador y CEO de Razer. “En 2016, más usuarios adoptaron este modelo representativo de computadoras que nunca antes, y estamos entusiasmados por ampliar su disponibilidad en todo el mundo este año. Más allá de los juegos, ha sido realmente gratificante ver a la gente disfrutar del poder y la portabilidad de la Blade para la edición de video, la creación de música y el desarrollo de software”.

La Razer Blade cuenta con 16 GB de memoria de canal dual DDR4 que corre a 2400 Mhz, Killer Wireless-AC y la conectividad Thunderbolt™ 3. El sistema ofrece opciones de almacenamiento PCIe SSD de hasta 1 TB, lo que brinda rápidas velocidades de transferencia de datos. Entre otras características, incluye un teclado anti-ghosting cómodo y preciso que es potenciado por Razer Chroma™. Esta tecnología libera una paleta de colores de 16.8 millones de colores y una gama virtualmente infinita de efectos de iluminación para el teclado, que pueden personalizarse y sincronizarse para reflejar los eventos que suceden dentro de los juegos.

Razer es uno de los fabricantes de laptops más reconocidos en la historia reciente. Su Blade Stealth Ultrabook de 12.5 pulgadas ganó más de 20 premios en 2016, mientras que la 2016 Blade y la Blade Pro rediseñada de 17.3 pulgadas recibió elogios de la comunidad editorial y de juegos. El concepto de laptop Project Valerie de Razer debutó en el CES 2017, y se llevó a casa más de 30 premios en el evento tecnológico más grande del mundo.

Los nuevos sistemas Razer Blade Full HD ya están disponibles en Norteamérica y Europa en la tienda RazerStore.com y en RazerStore ubicada en San Francisco, así como con otros minoristas y tiendas electrónicas seleccionadas. Se espera que el modelo 4K UHD esté disponible en el segundo trimestre del año. Para consultar más información, visite Razerzone.com/blade.



DISPONIBILIDAD:

Estados Unidos, Canadá, Reino Unido, Alemania y Francia:

Razerzone.com – Febrero 13, 2017



Minoristas Seleccionados – Febrero 20, 2017



Mundial – Marzo de 2017

CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO

· Procesador de cuatro núcleos Procesador de cuatro núcleos Procesador de cuatro núcleos Procesador de cuatro núcleos Intel® Core i7-7700HQ (2.8 GHz / 3.8 GHz)



· NVIDIA® GeForce® GTX 1060 (6 GB GDDR5 VRAM)



· 16 GB de Memoria del Sistema (DDR4, 2400 MHz)



· Windows® 10 de 64 bits



· Opciones 256 GB / 512 GB / 1 TB SSD (PCIe M.2)



· Opciones multi-táctil capacitivo IPS Full HD Matte (1920 x 1080) de 14 pulg. / 4K UHD (3840 x 2160) de 14 pulg.



· Teclado anti-ghosting con retroiluminación por tecla con la potencia de Razer Chroma



· Killer™ Wireless-AC 1535 (802.11a/b/g/n/ac + Bluetooth® 4.1)



· Thunderbolt™ 3 (USB-C™)



· 3 puertos USB 3.0 (SuperSpeed)



· Salida de video y audio HDMI 2.0



· Puerto para auriculares/micrófono de 3.5 mm



· Cámara web integrada (2.0 MP)



· Altavoces estéreo integrados



· Micrófono de matriz



· Dolby® Digital Plus Home Theater Edition



· Compatible con Codec 7.1 (vía HDMI)



· Procesador de seguridad Trusted Platform Module (TPM 2.0) integrado



· Razer Synapse habilitado con teclado programable, trackpad, retroiluminación y control del ventilador



· Ranura de seguridad Kensington™



· Adaptador de alimentación compacto de 165 W



· Batería integrada recargable de polímero de iones de litio de Batería integrada recargable de polímero de iones de litio de 70 Wh



· Tamaño aproximado: 0.70 in. / 17.9 mm (altura) x 13.6 in. / 345 mm (ancho) x 9.3 in. / 235 mm (profundidad)



· Peso aproximado (Full HD): 4.10 lbs. / 1.86 kg



· Peso aproximado (UHD): 4.30 lbs. / 1.95 kg

