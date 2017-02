Zelda Breath of the Wild – Pase de Expansión anunciado

Nintendo ha anunciado el lanzamiento de un Pase de Expansión para The Legend of Zelda Breath of the Wild tanto en Nintendo Switch como en Wii U. Este Pack de Expansión tendrá un precio de 19,99 € y permitirá a todos los usuarios que decidan hacerse con él descargar los dos DLC que Nintendo tiene previsto lanzar para el título a lo largo del presente año.

El Pase de Expansión de The Legend of Zelda Breath of the Wild se podrá comprar desde el mismo 3 de marzo, día de lanzamiento del juego, y nada más obtenerlo, aparecerán tres cofres del tesoro especiales en la meseta de los albores del juego. En cuanto a los contenidos de estos tres cofres, uno de ellos guardará una camiseta especial con el logo de Nintendo Switch que Link podrá vestir durante la aventura, mientra que los otros dos tendrán útiles objetos.

Por su lado, el primero de los dos DLC que formarán parte del Pase de Expansión de The Legend of Zelda Breath of the Wild llegará en verano y traerá consigo un nuevo reto llamado Cave of Trials, un nuevo modo difícil y una nueva función para el mapa del juego. El segundo se lanzará en Navidades y aportará nuevos retos con mazmorras adicionales y una nueva historia original con la que seguir disfrutando del universo de The Legend of Zelda Breath of the Wild.

Será la primera vez que un título de la saga The Legend of Zelda cuente con contenidos descargables de pago y con ellos, Nintendo quiere que saquemos el máximo partido a esta nueva aventura. Os recordamos que el juego se pondrá a la venta tanto en Wii U como en Nintendo Switch el 3 de marzo y que podéis descubrir mucho más sobre él con nuestro avance de The Legend of Zelda Breath of the Wild, donde os contamos qué impresiones nos dejó tras jugar nuestras primeras partidas.

Fuente: Hobbyconsolas

Por Confirmado: Gabriella Garcés