Zelda Breath of the Wild para Nintendo Switch y Wii U – Portada en Gameinformer

The Legend of Zelda Breath of the Wild será uno de los primeros juegos disponibles para Nintendo Switch, la nueva consola de la Gran N que llegará el 3 de marzo a un precio de 329,95 euros. Además, os recordamos que Zelda Breath of the Wild contará con una edición para coleccionistas, exclusiva de la versión de Nintendo Switch, que incluirá una figura de la Espada Maestra de la Vida y una selección con los mejores temas de su banda sonora.

En los próximos días GameInformer promete revelar nuevos e interesantes detalles sobre The Legend of Zelda Breath of the Wild para Nintendo Switch y Wii U, pero mientras tanto, aquí os dejamos un enlace con todos los detalles sobre las diferencias de Zelda Breath of the Wild en Wii U y Nintendo Switch, y un avance con impresiones para que podáis conocer más detalles sobre la nueva aventura de la franquicia. Y de regalo, os ponemos los dientes largo con unas declaraciones de Eiji Aonuma asegurando que completar el 100% de Zelda Breath of the Wild nos llevará más de una semana.

