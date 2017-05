Virtuoso: Constituyente no será reconocida por 80% de los venezolanos

El rector de la Universidad Católica Andrés Bello –UCAB, José Virtuoso, destacó que la manera cómo el presidente Nicolás Maduro, ha convocado la Asamblea Nacional Constituyente –ANC-, es inconstitucional “porque no responde a los que está establecido en la constitución que señala que el depositario del poder constituyente es el pueblo quien propiamente convoca”.

En el espacio A Tiempo en Unión Radio, detalló que en los términos en que los voceros del gobierno han planteado la ANC, que no es convocada por el pueblo y que además sus componentes serán elegidos de manera sectorial y territorial, es también un procedimiento no constitucional. “Todo eso plantea de fondo el gran problema que si el gobierno se empeña terminara estableciendo una cosa que va a llamar ANC y que no va a serlo y sobre todo no va a ser reconocida por 80% de los venezolanos y eso va a agravar la crisis terriblemente”.

El sacerdote recordó que la iglesia ha dado su postura y ha sido muy clara al respecto. “Yo sí creo que hay que establecer puentes pero eso supone una real apertura”.

Virtuoso entiende que abrir un nuevo camino se negociación va a ser complicado debido al “antecedente en el cual se convocó supuestamente un proceso de diálogo en el cual la manera, especialmente de cómo lo manejo el gobierno, genero muchas frustraciones”.

El religioso considera que esta nueva iniciativa del Maduro, lanzada en medio de la actual crisis, lo que ha hecho es agravar la situación. “La única posibilidad de salida de esta crisis es que el gobierno entienda que hay un clamor en la calle, en la sociedad venezolana porque haya un cambioprofundo en el orden político que pasa por una adelanto de las elecciones, al menos una consulta a la población para un cambio de gobierno con unas elecciones de corte presidencial”.

Añadió que la solución al problema nacional pasa por un escenario electoral. “Es necesario consultar al pueblo en un proceso electoral. Se está manejando la idea de que en este contexto una de las formas de salir de la crisis fuera la promoción de una consulta para enmendar la constitución en torno a la posibilidad de unas elecciones generales”.

Virtuoso considera que si hay una salida a la convulsión social que se vive en el país si el presidente Maduro asume su responsabilidad histórica. “Lo que está ocurriendo es un punto de llegada de un proceso que viene desde diciembre de 2016 y ha venido agudizándose y las encuestas fueron señalando como una gran mayoría estaba descontenta con la gestión gubernamental y esa población también un importante número de personas señalaba la necesidad de un cambio de gobierno”.

Virtuoso explico que ese descontento creció y ahora se está manifestando en las calles. “Creo que es un movimiento social muy amplio, de diversos sectores sociales en todo el territorio nacional, que pide en las calles un cambio de gobierno”.

Subrayó que el presidente tendría que entender el proceso que se está dando y saldarlo democráticamente “en vez de convocar este proceso constituyente, activar una consulta a la población en la que se pregunte al pueblo si quiere ir a unas elecciones generales adelantadas para ir a un cambio de gobierno en términos perentorios y que sea el pueblo el que lo diga de manera directa y atenerse a esos resultados”.

“Eso pasa porque desde el alto gobierno se entienda la situación y no más bien se crispe todavía más, se provoque la confrontación a través de propuestas como la constituyente”, aseveró.

El rector de la UCAB apuntó que “el gobierno tiene que entender que a su propuesta de constituyente se le ven las costuras porque se entiende como un proceso camuflado para mantenerse en el poder y alargar la arruga de la crisis que vivimos y esto no contará con el aval de la gente va a generar mucho más confrontación”.

