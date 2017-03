El piloto finlandés quebró los récords del Circuito de Barcelona con tiempo de 1:19,705

El piloto finlandés Valtteri Bottas ha hecho saltar por los aires los últimos récords del Circuito de Barcelona, ya que con su Mercedes ha rebajado el mejor crono del nuevo trazado de Montmeló (desde el 2007) a 1:19.705, con neumáticos súper blandos.

