Una broma en Twitter obliga a Buckingham Palace a desmentir la muerte de Isabel II

Un usuario compartió lo que parecía un tuit de la BBC informando de la muerte de la soberana británica, causando un gran revuelo en la red social

Aún no ha terminado 2016 y en Reino Unido muchos contuvieron el aliento pensando que la Muerte nos había dado otro buen susto. Un tuit con lo que parecía una noticia de la BBC anunciando la muerte de Isabel II cogía por sorpresa a los ingleses el jueves a última hora de la tarde, empezando a correr como la pólvora por las redes sociales.

Looks like a fake BBC account reporting that the queen is dead pic.twitter.com/kVKYucUv88

— Anthony Cheung (@AWMCheung) 29 de diciembre de 2016