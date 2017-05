Un día como hoy falleció Bob Marley, la leyenda del reggae

El 11 de mayo de 1981, el músico, compositor, pacifista y apolítico logró convertirse en la leyenda de diversos campos, como lo era el reggae y del movimiento rastafari, así como una figura del cambio social, luchador contra el racism.

Nacido el 6 de febrero de 1945 en Nine Mile (Saint Ann), una aldea al norte de la isla de Jamaica, era hijo de un militar blanco de ascendencia inglesa y una sirvienta negra, por lo que soportó durante su niñez, adolescencia y juventud el estigma de ser mulato, aunque él se consideraba negro.

Su padre se desentendió de su familia y a finales de la década de los cincuenta, se instalaron en Trench Town, un mísero barrio de la capital jamaicana, Kingston, donde entró en contacto con la música. Fue allí donde compuso sus primeros temas, muy influenciados por Ray Charles, Curts Mayfield, Brook Benton y Fats Domino, además de The Drifters, muy populares en Jamaica.

Su carrera comenzó cuando se presentó a una audición con el productor musical Leslie Kong, que, impresionado, lo invitó a grabar con él algunas canciones.

En 1963, formó un grupo con dos amigos, Bunny Wailer y Peter Tosh, llamado Wailing Wailers (Gritos de protesta), al que se sumaron Junior BraithWaite y las coristas Beverly Kelso y Cherry Smith.

A finales de ese mismo año, lanzaron su primer single, Simmer Down, una llamada a la paz y en contra de las bandas callejeras que asolaban Kingston. Tras Wailing Wailers llegó The Wailers, que tuvo numerosos éxitos como Soul Rebel, Dupy Conqueror, 400 Years y Small Axe.

En 1973, viajaron a Inglaterra y ficharon por Island Records, con la que publicaron varios discos que supusieron su consagración internacional. El primero fue Catch a fire, al que siguió Burnin, que contenía I shot the sheriff y Get Up, Stand Up.

El País

Por Confirmado: Oriana Campos