Trump: ONU es un club que solo sirve para hablar y “pasárselo bien”

El presidente electo de Estados Unidos, Donald Trump, criticó abiertamente a la ONU y dijo que la organización es un “club” de gente que se reúne para hablar y “pasárselo bien”.

El comentario de Trump, en un mensaje por la red Twitter, deriva de la decisión adoptada el viernes pasado por el Consejo de Seguridad de exigir a Israel el fin de sus asentamientos en territorios palestinos, que fue aprobada gracias a la abstención de EE.UU.

La crítica de Trump sigue a otro tuit difundido el viernes pasado, después de que fuera aprobada la resolución de la ONU, en el que advirtió que, a partir del 20 de enero, cuando llegue a la Casa Blanca, “las cosas (en la ONU) van a ser diferentes”.

El proyecto de resolución, que recibió fuertes críticas de Israel, fue llevado al consejo por Venezuela, Nueva Zelanda, Malasia y Senegal, después de que se echara para atrás Egipto, país que en un principio llevaba la iniciativa.

Un día después de esa votación, Trump calificó la decisión como “una gran pérdida para Israel en la ONU” y consideró que “haría más difícil” negociar la paz entre israelíes y palestinos.

The United Nations has such great potential but right now it is just a club for people to get together, talk and have a good time. So sad!

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 26 de diciembre de 2016