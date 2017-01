Trump despide a la fiscal general que se negó a defender su veto migratorio ante la Justicia

Sally Yates, nombrada por Obama, pidió al Departamento de Justicia que no defendiera el decreto presidencial por considerarlo ilegal

El presidente de Estados Unidos ha despedido este lunes a la fiscal general interina y responsable temporal del Departamento de Justicia que se había negado a defender en los tribunales su decreto migratorio. Sally Yates ordenó en una carta a los abogados del departamento que no preparasen la defensa de la orden porque considera que es ilegal. Apenas unas horas después de salir a la luz ese comunicado, Donald Trump le ha relevado del cargo bajo el argumento de que “ha traicionado al Departamento de Justicia al negarse a aplicar una orden designada para proteger a los ciudadanos”, según informa la Casa Blanca.

“Es el momento de ponernos serios con la protección de nuestro país”, afirma el texto presidencial. Yates, nombrada por Barack Obama, ocupaba el cargo de forma temporal hasta que el Senado confirme al conservador Jeff Sessions, el escogido por Trump como nuevo fiscal general, un puesto equivalente al de un ministro de Justicia. El comunicado de la Casa Blanca publicado este lunes por la noche afirma que “es débil en materia fronteriza y muy débil en inmigración ilegal”.

The Democrats are delaying my cabinet picks for purely political reasons. They have nothing going but to obstruct. Now have an Obama A.G.

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 31 de enero de 2017