Todas las películas Disney al ritmo de un DJ francés

Este mashup posee cada pelicula de la época renacentista del estudio de animación de Walt Disney. Este periodo dentro de esta empresa inicia con ‘The Little Mermaid’ (La Sirenita).

Este vídeo fue realizado por la youtuber Lindsay McCutcheon usando la canción “Pop Culture” del DJ francés Madeon

Lista de peliculas:

Mary Poppins

The Little Mermaid (La Sirenita)

Beauty and the Beast (La bella y la Bestia)

Aladdin

The Lion King (El Rey León)

Pocahontas

The Hunchback of Notre Dame (El Jorobado de Notre Dame)

Hercules

Mulan

Tarzan

Fantasia 2000

The Emperor’s New Groove (Las Locuras del Emperador)

Atlantis: The Lost Empire (Atlantis: El imperio perdido)

Lilo & Stitch

Treasure Planet (El planeta del tesoro)

Brother Bear (Tierra de osos)

Home on the Range (Vacas vaqueras)

The Princess and the Frog (La princesa y el sapo)

Tangled (Enredados)

Winnie the Pooh

Frozen

Big Hero 6

Fuente: Youtube

Por Confirmado: David Gallardo