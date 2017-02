Toda la información que necesitas sobre el Súper Bowl 2017 de este domingo

El evento deportivo más visto del año ya está listo para despertar emociones. Aquí una guía con los datos que debes tomar en cuenta.

Dónde: El estadio NRG de Houston, sede de los Texanos y que ya albergó el Supertazón de 2004. En esa ocasión, los Patriotas derrotaron a las Panteras 32-29 gracias a un gol de campo de Adam Vinatieri. Ese Super Bowl también es recordado por el espectáculo de medio tiempo con Janet Jackson y Justin Timberlake en el que la artista tuvo problemas con su vestuario y dejó ver parte de un seno, lo que generó un gran escándalo. Este año el juego inicia a las 6:30 hora local y el intermedio con Lady Gaga será a las 8:00 pm con transmisión del canal Fox.

Equipos: Los Patriotas de Nueva Inglaterra (14 partidos ganados y dos perdidos durante la temporada regular) y los Halcones de Atlanta (11-5). Los Patriotas han ganado en cuatro de las ocasiones que llegaron al Supertazón –incluida una hace dos años– y han perdido en cuatro otras ocasiones. Los Halcones llegan apenas al Supertazón por segunda vez en su historia; la anterior, en 1999, perdieron contra los Broncos de Denver, 34-19.

Mariscales de campo: Estadísticamente, son los dos mejores de la temporada. Tom Brady, de 39 años, quedó en segundo lugar respecto a yardas por pase y Matt Ryan, de 31 años, quedó en primer lugar. Brady tuvo el menor índice de intercepciones de toda la liga de fútbol: solo dos veces fuera de 432 pases. Ryan tuvo el mejor porcentaje de anotaciones: 38 total a partir de 534 pases.

Armas ofensivas: El mayor corredor de los Patriotas es LeGarrette Blount, líder en la liga para anotaciones a partir de acarreo. Mientras que Julian Edelman fue el favorito para recibir pases de Brady.

El principal corredor de los Halcones fue Devonta Freeman y el blanco favorito de Ryan fue Julio Jones, el único jugador que sumó más de 100 yardas receptoras por partido durante la temporada.

Otras estrellas: El liniero patriota Dont’a Hightower, el safety Devin McCourty y Matthew Slater, de equipos especiales, todos llegaron al Pro Bowl. Por parte de los Halcones, lo hicieron el centro Alex Mack, el liniero Vic Beasley y el pateador Matt Bryant. Beasley también fue líder en saqueos de la liga: 15 y medio.

Bajas: Rob Gronkowski, el ala cerrada superestrella de los Patriotas, jugó ocho partidos antes de quedar fuera por una hernia de disco lumbar. Otra ala cerrada, Martellus Bennet, tiene problemas en un tobillo, pero se espera que juegue.

De los Halcones, Jones tiene un esguince en el dedo gordo del pie y Mack tiene uno en el tobillo, pero es probable que ambos jueguen.

Ofensivas: Ambos equipos tienen poderosos ataques. Los Halcones lideran la liga en puntos anotados, yardas recorridas por jugada y yardas por pase. Los Patriotas quedaron en tercer, quinto y tercer lugar en esas mismas categorías.

Defensiva: Los Patriotas tienen el primer lugar en la lista de puntos cedidos por el equipo rival; la defensa de los Halcones quedó rezagada en este rubro, pues ocupa el lugar 27 de 32.

Entrenadores: Ninguno empezó en un equipo de los típicos ganadores. Bill Belichick, de los Patriotas, jugaba para la Universidad de Wesleyan y Dan Quinn de los Halcones lo hacía en la Estatal de Salisbury. Belichick también jugaba lacrosse y squash, y Quinn hacía lanzamiento de martillo.

Belichick fue despedido de los Browns de Cleveland tras cinco años ahí y se unió a los Patriotas en 2000. Ahí ha ganado cinco trofeos de Vince Lombardi.

Quinn pasó por la Universidad de William & Mary, el Instituto Militar de Virginia y la Universidad de Hofstra antes de llegar al equipo de entrenadores de los 49 de San Francisco. Llegó al puesto de entrenador en jefe la temporada pasada, con los Halcones. También fue coordinador defensivo de los Halcones Marinos de Seattle cuando llegaron a los tazones de 2013 y 2014, por lo que es su tercer Supertazón en cuatro años.

Dueños: Robert Kraft, de los Patriotas, incursionó en la adquisición de equipos deportivos en los años setenta con las Langostas de Boston que competían en el Circuito Mundial de Tenis. El equipo desapareció unos años después.

El dueño de los Halcones, Arthur Blank, es uno de los fundadores de Home Depot y, pese a tener 74, ha sido captado bailando cada que el equipo registró una victoria.

Arbitraje: Carl Cheffers será el árbitro principal, en su primer Supertazón. Según el sitio web Pro-Football-Reference, tuvo el promedio más alto de penaltis llamados durante seis temporadas consecutivas, aunque no en esta última.

Ciudades: Además de los cuatro títulos de los Patriotas, las Medias Rojas de Boston han ganado tres Series Mundiales este siglo, mientras que los Celtics y los Bruins tienen un título cada uno. En Atlanta, que tiene equipos de beisbol y fútbol americano desde 1966 y de básquetbol desde 1968, solo el primero de ellos tiene un título, la Serie Mundial de 1995. El equipo de hockey, los Thrashers, alcanzó la fase eliminatoria una vez en doce años y después se cambió de sede, a Winnipeg, en Canadá.

El entretenimiento: Lady Gaga seguirá los pasos de Madonna, Bruce Springsteen, Prince y U2 durante el espectáculo de medio tiempo. También estarán New Kids on the Block, Up with People y un mago e imitador de Presley, Elvis Presto. Todavía no se anuncian los artistas invitados, pero los últimos años siempre han dado sorpresas. Antes del partido, Philippa Soo, Renée Elise Goldberry y Jasmine Cephas Jones, del elenco original de la obra de Broadway Hamilton cantarán “America the Beautiful”. El artista de country Luke Bryan cantará el himno estadounidense.

Panorama