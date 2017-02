Tinedo Guia considera que el dialogo debe contrastar ideas para beneficiar al país

Para el representante del CNP, el diálogo no tiene sentido si no se cumplen los compromisos. “Si voy al dialogo para que me impongan una línea, ese dialogo no funciona”



El presidente del Colegio Nacional de Periodistas –CNP-, Tinedo Guía, considera que el dialogo es importante para contrapesar u oponer ideas que puedan ir en beneficio del bienestar colectivo. “Si las mesas de diálogo no cumplen con lo que en un principio se comprometieron a cumplir pues evidentemente el dialogo es una palabra sin sentido ni efectividad”.

“Si el dialogo se utiliza como una especie de barrera o represa para evitar que haya progreso político en el país y cambios sustanciales que den bienestar a los venezolanos, pues evidentemente quien asiste al dialogo no se va a sentir seguro”, ratificó en entrevista a Carlos Croes en Televen.

Destacó que la mediación internacional como la del Vaticano ha fracasado ante la falta de sinceridad y las imposiciones. “Si voy al dialogo para que me impongan una línea, ese dialogo no funciona”.

En cuanto a la libertad de expresión, Tinedo Guía denunció que continúan los cierres de periódicos debido a la deficiente distribución de bobinas papel por parte de la Corporación Editorial Alfredo Maneiro. “El diario La Nación con 48 años en Táchira y el diario Católico han tenido que cerrar sus puertas, como parte del pequeño menú impuesto por la Corporación Editorial Alfredo Maneiro al otorgarle a los que son anuentes con el sistema del gobierno actual de manera que se está censurando al impresión de periódicos”.

