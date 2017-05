¿Tiene sentido contar kilocalorías?

Las kilocalorías son las unidades con las que medimos la energía que ingerimos y consumimos durante el día. Se trata de una balanza que debe estar lo más compensada posible, ya que la cantidad de kilocalorías que uno ingiere es lo que provoca que el peso se mantenga, suba o baje.

La Organización Mundial de la Salud recomienda no hacer dietas por debajo de las 1.200 kilocalorías y asegura que un hombre necesita entre 2000-2500 kilocalorías al día, frente a las 1500-2000 que precisa una mujer.

Las aplicaciones que permiten registrar las calorías que consumimos y gastamos diariamente se han vuelto muy populares, ya que ofrecen herramientas para controlar lo que comemos y establecer objetivos para perder peso. Sin embargo, la información nutricional varía en función de un producto u otro y no es del todo precisa.

Laia Gómez y Jessica Hierro, dietistas-nutricionistas de Alimmenta argumentan que pueden ser herramientas útiles que nos ayuden en nuestros propósitos, sin embargo, las kilocalorías no son la única medida a la que se debe atender ni el peso, todo lo que hay que tener en cuenta. “Se trata de que, en nuestro día a día, elijamos alimentos saludables, basemos nuestra dieta en alimentos de origen vegetal y no abusemos de los procesados ni los alimentos muy ricos en grasas saturadas”, apunta Gómez, ya que, siguiendo estas pautas, no abusaremos de las calorías y no tendremos la necesidad de controlar y registrar todo lo que comemos.

Hierro añade que, al usar estas aplicaciones, hay que contabilizar correctamente las cantidades ingeridas, lo que requiere de constancia y exactitud. “Es algo engorroso que no siempre se hace y se suma a que la información que se extrae es orientativa e inexacta”.

Adelgazar sin contabilizar



¿Por qué contamos kilocalorías entonces? Gómez explica que hacerlo es más interesante para los profesionales. “Tener la orientación del gasto calórico de una persona te permite realizar pautas concretas. Sea para un deportista, para una persona que quiera perder peso, ganar o aprender a comer”. Pero, según la experta, tener conocimientos de los requerimientos nutricionales y, en consecuencia, de las cantidades que se han de consumir puede interesar a cualquiera que quiera comer adecuadamente, sin nunca olvidar la calidad de los alimentos que se eligen.

La especialista asegura que contar kilocalorías si es necesario para adelgazar, ya que su déficit es lo único que provoca la pérdida de peso, no el comer un nutriente u otro. Sin embargo, la dieta que sigamos siempre debe ser equilibrada y no eliminar grupos de alimentos, salvo aquellos que sean insanos. Por su parte, Hierro añade que, cuando se quiere perder peso, lo más adecuado será dejarse asesorar por un profesional que valore su caso y le ayude a alcanzar sus objetivos de forma saludable.

CuidatePlus

Por Confirmado: MariGonz