The Walking Dead es la serie más vista en Estados Unidos

Pese a que The Walking Dead registró una baja de sintonía durante la emisión de su séptima temporada, la serie creada por Robert Kirkman sigue siendo la producción más vista en Estados Unidos. Así lo informó un ranking publicado por Indiewire, portal especializado en televisión y cine.

De acuerdo con el informe, los 16 capítulos de The Walking Dead emitidos este año (correspondientes al sexto y séptimo ciclo) están presentes en la lista de las 100 transmisiones televisivas más vistas de 2016, la cual fue liderada por el Super Bowl, con 48,1 millones de televidentes.

El capítulo más popular de The Walking Dead fue emitido el pasado 23 de octubre y marcó el debut de la actual temporada. “The Day Will Come When You Won’t Be” fue visto por 13,7 millones de personas, según cifras de la consultora Nielsen, que la ubican en la cuarta posición del ranking después del citado Super Bowl y de partidos de beisbol y de basquet.

La comedia The Big Bang Theory estuvo presente en la lista con 14 episodios y Empire figuró con 10.

Una sorpresa fue el número obtenido por Game of Thrones: de las 100 transmisiones más vistas, solo tres capítulos lograron entrar al ranking.

Fuente: El Nacional

Por Confirmado: David Gallardo