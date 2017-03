¿Te frotas los ojos? ¡Cuidado!

¿Te has frotado los ojos? ¿Por qué? Sientes alivio, sientes la vista cansada, ardor o comezón. La próxima piénsalo dos veces porque esto puede tener efectos secundarios.

“Al frotarte los ojos, los lubricas porque estimulas la producción de lágrimas. Esto ayuda a sentir calma temporal y acabar con la sensación de arenilla”, explicóCharles McMonnies, de la Escuela de Optometría y Ciencias de la Visión de la Universidad de Nueva Gales del Sur en Sídney, Australia.

¿Entonces? La especialista recomendó que “cuando hay molestia en los ojos, es mejor cerrar y abrir los ojos para evitar frotarse” y contraer las siguientes complicaciones.

Deformidad de la córnea: Frotarse los ojos intensa y continuamente, contribuye al desarrollo de queratocono, una afección que altera la estructura interna de la córnea, es decir, la deforma. Aunque no causa ceguera, la visión disminuye significativamente.

Lesiones: Al frotar hacia fuera puede rayar y dañar permanentemente la córnea. Si la picazón es causada por alergias, el roce puede liberar histaminas (alérgenos) alrededor de los ojos y hacer que la sensación de picor empeore.

Ojos rojos: Frotarse los ojos puede causar estragos en su apariencia. Los vasos sanguíneos se llegan a romper, lo que resulta en los ojos rojos e irritados. Con el tiempo, esto puede dar a la mirada un aspecto de cansancio y oscurecimiento alrededor de los ojos.

Aparición de línea de expresión: La especialista Jeannette Graf explica que el área alrededor de los ojos es la zona más delgada y sensible de la cara. Dado que no existen glándulas sebáceas, el repetido frote puede causar que la piel se estire, generando finas líneas de expresión. Cuanto más se frotas, más se estira.

Personas que sufren miopía o glaucoma: Tallarse los ojos puede empeorar su visión, puesto que al hacerlo se ejerce mayor presión y se reduce el flujo sanguíneo.

Finalmente, la especialista señaló que, no hay razón para frotarlos, lo mejor es usar gotas lubricantes prescriptas por un oftalmólogo. En caso de persistir las molestias, acudir con el especialista.

Fuente: DesdeLaPlaza.com/NoticiasAlDiayalaHora/