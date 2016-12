Taylor Swift regala a un fan de la tercera edad un concierto privado

La cantante Taylor Swift ha querido tener un detalle muy especial con su admirador más anciano con motivo de estas fiestas navideñas. Haciendo gala una vez más de su afición por los grandes gestos, la estrella de la música se presentó en casa de Cyrus Porter, un veterano de la Segunda Guerra Mundial de 96 años, en Misuri para deleitarle a él y al resto de su familia con un breve concierto.

Los nietos de Porter han sido los encargados de revelar la noticia publicando en sus redes sociales varias fotografías de Taylor platicando con su abuelo mientras este le ofrecía una visita guiada de su hogar y le mostrara recuerdos de su época de combatiente y recortes de sus apariciones en la prensa.

Tras charlar animadamente con todos los allí presentes y sacar unos cuantas selfies, la joven tomó su guitarra para tocar en acústico varios de sus temas más populares, incluido el sencillo ‘Shake it Off’.



Cyrus Porter se convirtió en una especie de celebridad a principios de este año cuando el periódico de su región realizó un reportaje sobre él en el que explicaba que había acudido a dos de los conciertos de la artista de Nashville, cuya música escuchaba porque le ayudaba a conectar con sus dos docenas de nietos.

Scott Swift took this video of Taylor arriving in Missouri today to surprise super fan and veteran Cyrus Porter! pic.twitter.com/cZLPULEwpo

— Taylor Swift News (@TSwiftNZ) 27 de diciembre de 2016