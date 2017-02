Solicitan al Ministerio Público investigar desaparición de helicóptero en el estado Amazonas

La Comisión Permanente de Defensa y Seguridad de la Asamblea Nacional y los familiares de los tripulantes del helicóptero tipo MI17V5, siglas EV0796,acudieron a la Fiscalía General de la República para solicitar se inicie una investigación por la desaparición de sus parientes en territorio amazonense el pasado 30 de diciembre del 2016.



Así lo informó el diputado Edgar Zambrano (Unidad-Lara), presidente de la mencionada instancia parlamentaria al momento de acompañar a estas angustiadas madres. Desde la sede del Ministerio Público, ubicada en Parque Carabobo, el parlamentario recordó que se trata de una tripulación de 6 civiles y 5 miembros de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana (FANB) cuyo paradero se desconoce, por lo que existen distintas versiones sobre el estado de los tripulantes de la nave siniestrada.



“A cuarenta días de la desaparición de este aeronave no conocemos de manera oficial si existe una investigación de parte del Ministerio Público o la Fiscalía Militar u otros organismos del Estado”, dijo Zambrano. El parlamentario agregó que mientras no exista una versión oficial por parte del Gobierno Nacional, sencillamente se dará puerta abierta a todas las dudas, especulaciones y versiones que puedan surgir en torno a este sonado caso.

“Seguirán corriendo versiones dada la irresponsabilidad y el silencio de más de 40 días sin información oficial”, indicó el presidente de la Comisión Permanente de Defensa y Seguridad.



Zambrano aprovechó la ocasión para realizar un llamado al Comandante en Jefe de las Fuerzas Armadas y presidente de la República, Nicolás Maduro, para que les explique a los familiares de los desaparecidos en esta nave qué ha pasado con ellos.



“Resulta inaudito que aún no existe una versión oficial, ni que el Ministro de la Defensa, general Vladimir Padrino López no haya procurado una comunicación con los familiares y se tenga como un secreto arcano, como una caja negra prohibida a la opinión pública y a un Poder Público como lo es el Asamblea Nacional”, dijo Zambrano no sin antes informar que este jueves acudirán a la Defensoría del Pueblo y el viernes ante la Fiscalía Militar. Con el fin de solicitar la misma investigación.



El diputado Edgar Zambrano también se refirió a un supuesta reunión con miembros del Ejecutivo Nacional y el capitán retirado Jesús Marcano, padre de otro tripulante, en el Palacio de Miraflores. “Pero no fueron recibidos a pesar de haber sido convocados”, explicó.



Por su parte, la abogada Lilian Camejo, representante legal de los familiares, señaló que se trata de una violación extrema de los derechos humanos a todos estos familiares, al no tener conocimiento del paradero de sus hijos.



La profesional del derecho también denunció la situación irregular del sargento primero, Yeison Romero, que según documento emitido por el Consejo Disciplinario él ya estaba de baja desde el 26 de diciembre y sin embargo viajó en la aeronave que desapareció.



“Por lo que no nos explicamos qué hacia él en la aeronave si ya estaba de baja. Hay civiles involucrados y los entes adscritos no han realizado ninguna investigación exhaustiva”, precisó la abogada Camejo.

NP

Por Confirmado: Ismeidy Pico