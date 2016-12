Smolansky: Organizaciones como UNT deben sincerarse en su compromiso con la MUD y los venezolanos

El alcalde de El Hatillo y miembro de Voluntad Popular (VP), David Smolansky, se refirió este martes a la reestructuración de la Mesa de la Unidad Democrática (MUD). Considera que hay partidos, como Un Nuevo Tiempo (UNT), que deben “sincerarse” en su compromiso con la unidad y los venezolanos.

Recordó que algunos alcaldes de UNT firmaron una sentencia con respecto al presupuesto, y a su parecer tienen un representante que bloquea una sentencia internacional.

El político reiteró la posición de VP con respecto al diálogo, y señaló que no hay condiciones para ello. Luego de que la MUD concluyera esto, indicó que el partido no caerá “en una actitud de ‘te lo dije’ porque no es la primera vez que hay un intento de diálogo”.

“El Gobierno cada vez que se ve acorralado, busca diálogo. El diálogo para ellos es oxígeno”, agregó el Alcalde.

Smolansky comentó que la alternativa al proceso de diálogo que apoyan es decretar el abandono del cargo por parte del Presidente, activar la Carta Democrática y continuar la presión popular en la calle.

108 días sin homicidios

El Alcalde resaltó las cifras de seguridad, con el saldo positivo de 108 días sin homicidios.

Destacó que esto ha sido posible gracias al trabajo mancomunado entre distintos cuerpos de seguridad municipales, regionales y nacionales. Una demostración, señaló, de que “cuando se la política se deja a un lado” se beneficia el

