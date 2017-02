Smolansky: La vida de Delson Guárate corre peligro

“La vida de Delson Guárate corre peligro”. Así lo denunció David Smolansky, alcalde del municipio El Hatillo, del estado Miranda, y miembro del partido Voluntad Popular, al referirse al alcalde del municipio Mario Briceño Iragorry, en Aragua, detenido desde hace 5 meses por el Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (Sebin). De ese tiempo, tiene 3 meses recluido en el Hospital Militar de Caracas presentando actualmente la posibilidad de padecer cáncer.



“La vida de Delson Guárate corre peligro. Hay antecedentes como el caso de Franklin Brito, aunque es un caso distinto porque era una huelga de hambre. Pero bastante que se denunció, estuvo en el hospital Militar y Chávez lo dejó morir. Aquí estamos hablando de un alcalde, de un dirigente que forma parte del equipo regional de Voluntad Popular, que ha sido injustamente encarcelado y que tiene una orden de traslado de un juez”, dijo Smolansky en rueda de prensa.

Guárate fue aprehendido el pasado 2 de septiembre de 2016 en su despacho por agentes del Sebin, justo al día siguiente de la manifestación denominada “la Toma de Caracas” a la cual asistió. Tras ser presentado ante un juzgado penal de Maracay se le imputó la presunta comisión de los delitos de contravención de planes de ordenación del territorio y disposición indebida de residuos y desechos sólidos peligrosos.

Desde el 17 de septiembre de ese año hasta la fecha ha estado en el Hospital Militar de Caracas, trasladado debido a un problema estomacal por una gastritis aguda y registrando progresivamente el agravamiento del deterioro de su salud.

Smolansky mostró el oficio suscrito el pasado 19 de enero por el juez Jonathan Fonseca en el cual ordena el traslado de Guárate a una clínica privada para ser tratado, sugiriendo el Hospital de Clínicas Caracas y la Clínica Metropolitana. Pero desde entonces el Sebin se ha negado a darle cumplimiento.

Sobre esto último, el alcalde hatillano resaltó que el Sebin depende del despacho de la Vicepresidencia de la República, al mando de Tareck El Aissami, quien era gobernador del estado Aragua cuando Guárate fue detenido.

“Depende de él que Delson Guárate sea trasladado a las clínicas que el propio juez sugiere”, subrayó Smolansky, quien de una vez lo responsabilizó, junto al presidente de la República, de lo que le pudiera suceder si no es tratado de inmediato.

Resonancia magnética para determinar tipo del tumor

En la rueda de prensa ofrecida por el partido de la tolda naranja, también estuvieron presentes Yenny Bolívar, esposa de Guárate; Guillermo Seijas, su médico tratante y Ana Leonor Acosta, abogada defensora.

La cónyuge de Guárate precisó que este ha perdido 27 kilogramos de masa muscular y presenta fuertes cambios de temperatura corporal. “Se trata de su salud, y si él está bien él puede seguir batallando y demostrarle al país que es inocente”, dijo Bolívar.

Por su parte, Acosta describió que se trata de una lesión ubicada en el bazo, que se presume pueda ser maligna, por lo cual urge hacerle una resonancia magnética. “Nosotros el día de hoy solicitamos que se realice el traslado por parte del Sebin para realizar esta resonancia magnética, y todos los exámenes que son ordenados por el Hospital Millitar y por el juez. Esto impide que se realice el diagnóstico y el tratamiento”, señaló.

Luego el médico Seijas precisó que Guárate es una persona que tiene alta sospecha de cáncer y a la cual hay que practicarle una biopsia para descartar si se trata de un tipo de linfoma de Hodgkin o No Hodgkin.

“Aquí no se está inventando nada para que crean que estamos favoreciendo a una persona para que no esté recluida o encarcelada. Aquí estamos solicitando es que dejen vivir a esa persona, que tenga una buena calidad de vida o se cure”, señaló Seijas, agregando que “la salud es un condicionante para la vida. Sin salud no hay vida”.

