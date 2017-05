¿Se viene una versión de Zelda para celulares?

Nintendo esaría trabajando en un juego para móviles. Los detalles.

Atención fanáticos de Zelda. Parece que Nintendo está trabajando en una versión sobre The Legend of Zelda para celulares y tabletas.

El juego se estrenaría en la segunda mitad de este año después del lanzamiento de Animal Crossing, según publica el diario Wall Street Journal.



El título estaría siendo desarrollado por DeNA, una compañía japonesa asociada con Nintendo que anteriormente estuvo a cargo de Super Mario Run.



Legend of Zelda, Breath of the Wild, la apuesta fuerte de la Switch



Pero esta no sería la única novedad, ya que Nintendo también estaría preparando un nuevo juego de Pokémon, pero ahora basado en cartas.



Aún habrá que esperar festejar, ya que la empresa japonesa no confirmó ni desmintió estas informaciones.



Varias personas juegan al nuevo Zelda de la Nintendo Switch



En las últimas semanas juegos como el PES y The Simsconfirmaron que lanzarán una versión para dispositivos móviles.

Clarin

Por Confirmado: MariGonz