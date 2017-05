Sascha Fitness celebró el Día de las Madres con el anuncio de que está embarazada

La experta en alimentación y ejercicios está feliz e ilusionada con la dulce espera, y aprovechó el especial día para dar a conocer la noticia de que tendrá a su segundo hijo.

La influencer, Sascha Fitness, a través de Instagram, red en la que es seguida por 2,4 millones de personas, informó: “(…) no saben cómo me costó guardar este secreto y no compartirlo enseguida con ustedes que tanto cariño y apoyo me brindan”, dijo la feliz madre, quien contó más detalles en su canal de Youtube.

La zuliana confesó que debió esperar mucho tiempo para decirlo, pues el año pasado tuvo la amarga experiencia de perder un bebé, y no quería que le ocurriera lo mismo, entonces quizo estar más segura de que todo estuviera bien, para incluso dar la nueva en su familia.