Richard Blanco rechaza mediación de Jorge Rodríguez en el diálogo

Los diputados de oposición reaccionaron a las declaraciones del presidente, Nicolás Maduro, quien delegó en el alcalde de Caracas, Jorge Rodríguez, para que logre un acuerdo con sectores de oposición para “regularizar” el parlamento ante el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ).

“Para nosotros es una sinvergüenzura que Jorge Rodríguez, este alcalde ausente (…) Sea el mediador“, manifestó el presidente de Alianza Bravo Pueblo, Richard Blanco.

Añadió que mientras no se cumplan las exigencias de la oposición no estarán abiertos a la negociación, “el diálogo para nosotros es un capítulo cerrado si no se toman algunas decisiones que hemos propuesto, que van desde elecciones rápidas, inmediatas a que suelten a los presos políticos”.

“¿De qué desacato está hablando usted, Sr. Nicolás Maduro? El desacato lo tienen en el Tribunal Supremo de Justicia y en su Gobierno, que dirige las decisiones que se toman en el TSJ. Los que están fuera de la Constitución, los que han querido limitar las funciones de los parlamentarios, que fuimos electos, son ustedes”, añadió.

