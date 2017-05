Richard Blanco: La cosa no es solo en Caracas es en toda Venezuela

Luego de un mes de protestas en el país, este sábado los diputados y dirigentes de la Unidad convocaron un encuentro entre estados, donde los ciudadanos de Caracas y Miranda, les correspondía congregarse en el estado Vargas, por lo que, el diputado caraqueño Richard Blanco, se movilizó a dicha entidad en compañía de la Alcaldesa Encargada del Área Metropolitana de Caracas, Helen Fernández, los dirigentes de Alianza Bravo Pueblo, Rosaura Sanz, además de otras figuras políticas de oposición para exigirle al gobierno nacional, el cese de la represión con los jóvenes del país, además de exigirle acate las peticiones que originaron las protestas en todo el territorio nacional.

En ese sentido, el legislador ratificó que todos lo que hacen vidas activa en este país, todo el que sea venezolano merece ser escuchado, “el estado Vargas es el reflejo de un país que esta obstinado de muerte, miseria, desolación, nos esta hablando en la calle un pueblo indignado, todos nos hemos visto afectados por la desgracia de tener a Nicolás Maduro como presidente, todos lamentamos el crimen que las fuerzas de seguridad del Estado han cometido con los hijos de Venezuela”, destacó.

Al mismo tiempo mencionó que no descansarán hasta lograr el objetivo de ver renacer a una nueva Venezuela, “el régimen de lo único que este pendiente es de calentar y cuidar la silla, cuando esta dictadura caiga no tendrán donde esconderse, porque el mundo entero los rechaza, en cada rincón saben de las violaciones de derechos humanos, de los delitos de lesa humanidad, de todo las riquezas que se han robado, de la miseria en la que tienen al venezolanos, lo han hecho todo por apagar la luz de nuestro país, no les va a quedar otra que pagar por todo el daño y por todo lo que se han robado, estamos en vía de la justicia, de la verdadera”, aseveró.

Recordó que desde el Poder Legislativo, mantendran a toda costa la presión de calle, “por eso es que de aquí no nos saca nadie, porque queremos igualdad y calidad de vida para todos sin pararnos en el ‘artículo’ de que ideología política se profese, todos somos venezolanos, seguiremos hasta el final con el petitorio que entre otras desgracias, nos movió para tomar la calle definitivamente, libertad para los presos políticos, para el burgomaestre Antonio Ledezma, Leopoldo López, Daniel Ceballos, distintos dirigentes de la Unidad y los estudiantes universitarios, la apertura del canal humanitario, la destitución de los las 7 magistrados del Tribunal Supremo de Justicia y elecciones generales, así conseguiremos la paz, cuando estos delincuentes abandonen el poder “, aseveró.

Para finalizar, Blanco agregó, “le hago un llamado a la marina no manchen su uniforme blanco de rojo, nadie puede sentirse orgulloso de la represión que ejercen algunos funcionarios del régimencontra los venezolanos, queremos ver un pronunciamiento de la Fuerza Armada Nacional, queremos votar porque esa es la tradición del pueblo”, sentenció.

Por su parte, Fernández, dijo, “Maduro se ha convertido en un tirano y queremos una Venezuela libre de tiranía. Somos una misma tierra, un mismo pueblo y luchamos por la libertad. Hoy el encuentro es desde los pueblo más pequeños hasta la ciudades más grandes, demostrando la rebelión de los venezolanos ante el debacle político, económico y social que ocasionó Nicolás Maduro a una Venezuela que gozaba de prosperidad”.

En consecuencia, la dirigente de la tolda vinotinto, Sanz apuntó, “desde el estado Vargas, nos hacemos solidarios con toda Venezuela, también nuestros hijos nos los están matando, por eso hoy salimos a la calle para decirle a este gobierno que no queremos más represión, odio y guerra, queremos decidir quien va a gobernar en nuestro país, seguiremos en la calle defendiendo a nuestro país”.

También asistieron los dirigentes de la tolda vino tinto, Joao Da Silva, dirigente en el estado Vargas, Nicola Veronico, Gabriel Matute, entre otros. NP