Ricardo Montaner reestrenará “Bésame” en versión banda

El famoso tema original del cantautor Ricardo Montaner irrumpirá este viernes las ondas radiales pero esta vez en una excitante mancuerna entre el propio autor y La Adictiva Banda San José de Mesillas.

Es interesante escuchar esta nueva versión del que fuera tema de amor en balada de las telenovelas Betty La Fea y de La fea Más Bella, y así comprobar que la canción ahora en versión banda, no pierde su esencia ni efectividad. El tema fue escrito por Montaner junto al músico venezolano Jorge Luis Chacin.

De esta impactante colaboración el propio autor e intérprete Ricardo Montaner, expresa que “La Adictiva supo hacer su propia versión. Bésame es una de mis obras más versionadas, y debo reconocer que escucharla en este estilo tan particular de La Adictiva, me ha sorprendido gratamente y me encanta escucharla interpretada por ellos”.

“Bésame”, con la colaboración entre La Adictiva y Montaner, es parte del cúmulo de canciones incluidas en el más reciente álbum de Montaner Ida y Vuelta. Este ambicioso proyecto que salió al mercado hace apenas tres meses, más que un álbum de colección, es un doble tributo donde Montaner comparte con diez artistas mexicanos que cantan sus más exitosas canciones y Montaner a su vez, retribuye cantando los éxitos que los hizo a ellos populares en México. Por eso lo llamó Ida Y Vuelta.

La gira de este álbum promete ser la más larga de su carrera pasando por más de cien ciudades de toda América.

Fuente: El Nacional

Por Confirmado: Gabriella Garcés