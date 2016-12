Raphael se lo da todo a Bertín: “Enfermé del hígado por el alcohol” (Videos)

Siempre me ha gustado Raphael. No sólo como artista sino también como persona. Me parece un hombre cabal, razonable, sensato y ahora también sincero, demasiado sincero.

No necesita contar las cosas, pero las cuenta, porque él se entrega al cien por cien a su público. Su vida es su público. Y anoche en el estreno de la nueva temporada de ‘Mi casa es la tuya’, Raphael no quiso defraudar y se lo dio todo a Bertín Osborne. Creo, incluso, que le dio más de lo que Bertín pedía. Pero él es así. Por eso es un mito.

El intérprete de ‘Escándalo’ -viene al pelo el título de la canción- habló de todo y no se dejó nada en el tintero. Abrió su corazón, se quedó en carne viva, lo soltó todo. “Yo nunca había bebido ni fumado, pero empecé a beber alcohol porque me hacía dormir”.

En el año 2003 Raphael cayó muy enfermo del hígado. Un Raphael demacrado esperaba un trasplante que le salvara la vida. En aquel momento se informó que su grave enfermedad se debió a una hepatitis mal curada.

Efectivamente de mediados de los 80 la salud del artista se veía afectada por una Hepatitis B, pero fue el alcohol lo que hizo que entrando el nuevo milenio se fuera deteriorando cada vez más, y más, y más. Finalmente, el trasplante llegó y el cantante comenzó “una nueva vida”.

Anoche, sentado en el sillón de su casa como si de un confesionario se tratara, Raphael decidió que era el momento de contar su verdad. “Bebía botellitas pequeñas de la de los hoteles porque me hacían dormir. Yo jamás pensé que eran las dichosas botellitas (…) Cuando dio la cara era demasiado tarde, no daba la cara nunca. También es cierto que yo no quería enterarme”, reveló el Raphael más sincero.

“Yo era una persona sanísima. No soy fumador, no soy bebedor…”, continuaba, mientras Bertín le contestaba un “lo sé, lo sé, soy consciente”. ¿Pero cuándo quiso enterarse el artista de que estaba realmente enfermo? ¿De que así no podía continuar? “Cuando estaba haciendo ‘Dr. Jekyll and Mr. Hyde y pasaba un día y otro, y otro, y ya era una cosa que yo no podía seguir. No mintiendo, sino ocultando lo que estaba pasando”.

Su mujer, Natalia Figueroa, pilar fundamental en la vida del artista, no era consciente de nada de lo que le estaba pasando. Raphael pasaba la mayor parte del tiempo en Barcelona y como él mismo confesó anoche alargaba su estancia en Barcelona para no tener que viajar a Madrid y que su mujer le viera en el estado en el que se encontraba.

“Al terminar Barcelona me quedaba Valencia. Un mes. Y lo hice, pero llegué en unas condiciones que… Yo estaba ya muy asustado. Entonces al terminar Valencia me fui directamente al hospital y allí salió todo. Y aun así me pusieron bien unos días antes y yo hice mi último programa de Navidad”, relató el artista.

Raphael fue sometido a un trasplante, como todos, pasando por la lista de espera. Pero él no aceptaba que la única manera de sobrevivir era un trasplante. Fue el profesor Enrique Moreno, miembro de la Real Academia de Medicina y el hombre que le operó el que le abrió los ojos. “Él vino muy mal (…) Tenía una de las complicaciones más graves dentro de la cirrosis hepática”, explicó el cirujano.

Sí, Raphael estuvo mal, muy mal. Bebía, ocultaba su estado, no quería enterarse de lo que le ocurría, pero seguía trabajando, seguía enfundándose cada noche en el traje de su personaje para salir a escena, porque para él antes estaba su devoción, y yo diría que obcecación, que su salud. Bebía porque no podía dormir y no dormía, seguramente, por la presión de actuaciones, espectáculos, trabajos, ensayos… Se escudó en seguir saliendo a escena cada noche y se abandonó. Pero eso ya pasó. Ya lo ha dicho. Ya no hay más que hablar.

No sé cómo lo hace Bertín, pero siempre logra que sus invitados se desnuden en cuerpo y alma ante él. El ambiente que crea, su carácter, su manera de tratar temas tan delicados como el de Raphael le convierten en un confesor de primer orden. Al César lo que es del César.

Pero Raphael antes de ser el Raphael de la PH fue el Rafael ‘pelao y mondao’. Un niño de infancia humilde en Linares feliz y que llegó a la música por casualidad cuando un cura del colegio en el que estudiaba su hermano le dijo que necesitaba un chico para el coro. Y allí fue Raphael, el niño. “Les dijo que aunque era muy pequeño, él tenía un hermano que no paraba de hacerlo en todo el día, y cuando fui, ya no paré”.

Rafael se convirtió en Raphael, se convirtió en un ícono, uno de los pocos que pasen los años que pasen sigue en la cima. Da igual los que vengan detrás, da igual los que haya delante, él sigue ahí. Gran parte de culpa la tiene su mujer, Natalia, la llegó “felizmente”. “Siempre ha sido maravillosa conmigo y lo sigue siendo”, reconoció el artista.

Juntos mantuvieron y mantienen al artista. Juntos, después de 45 años casados, han creado una de las familias más envidiadas y más estables del panorama artístico español.

Porque de cara a la galería todo lo que toca el de Linares se convierte en oro o parece de oro. Sin embargo, anoche, y pese a que entrevistas a Raphael hay a miles, la de Bertín ha sido para mí la más real. La que ha mostrado las debilidades de Raphael el hombre, los miedos del Raphael de carne y hueso, los errores del Raphael sin PH. Del mito al logos se podría titular el programa de ayer. Raphael anoche salió de la caverna, de las sombras, para encontrar y mostrar la luz. Su luz real, no la de los focos.

Expansión.com