Ramos Allup consignará documento sobre su inmunidad parlamentaria

El diputado a la Asamblea Nacional, Henry Ramos Allup, consignará ante la Contraloría General de la República un documento sobre su inmunidad parlamentaria.

El que fuera presidente del Parlamento venezolano el año pasado aseguró nadie sino la Asamblea Nacional podía allanarle su inmunidad parlamentaria.

“A mi no me puede allanar la inmunidad nadie que no sea la propia cámara”, dijo Ramos Allup.

El parlamentario por el Distrito Capital también se refirió a la situación actual del país, asegurando que es incapaz de comulgar con la opinión de quienes aseguran que el país está perdido y que no se puede hacer nada para recuperarlo.

“Yo no puedo sumarme al foro de los que dicen que aquí no hay nada que hacer, que esto se perdió y que simplemente nos llevó a los venezolanos al fin de los tiempos”, declaró Allup en la rueda de prensa.

