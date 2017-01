Este no va a ser un artículo más sobre la trilogía de Las cincuenta sombras de Grey… Lo que pretendo es reflexionar sobre las claves que ha utilizado la autora y los secretos que podemos aprovechar para descubrir qué excita a las mujeres. Y desvelaremos el secreto antes de empezar: la seducción. Pero dejadme hacer un apunte antes de hablar de cómo se seduce a una mujer… si estos libros de los cuales todo el mundo habla ha excitado a una gran cantidad de mujeres es por una cosa: porque su contenido es erótico y sexual. Por lo tanto: aquello que es sexual, excita. Parece una afirmación muy básica pero muy cierta. Y es que hay quien pretende excitarse sin que el sexo tenga un papel importante. Pues lo tiene. Lo que pasa que el sexo es un concepto muy amplio que incluye muchas cosas.

Ahora sí, ahora podemos hablar de seducción. En nuestra consulta acuden mujeres que han aumentado su deseo sexual gracias a Las cincuenta sombras… y es que es muy sencillo: leer sobre algo relacionado con el sexo, puede excitar. Y si el juego de seducción que lo envuelve es erótico, aún puede excitar más.

Algunas parejas que acuden a consulta nos dicen que desde que la lectura erótica ha aparecido en sus vidas, la frecuencia de las relaciones sexuales ha aumentado. Incluso hay mujeres que después de una sesión de lectura (y no necesariamente tienen que leer las aventuras de Grey) sienten un gran deseo de acercarse a su pareja y hacer el amor. Y eso es maravilloso. No por la frecuencia, sino por el deseo.

Sentir deseo sexual puede ser maravilloso pero, a menudo, con el paso del tiempo el deseo tiende a disminuir. Entonces, todo aquello que se pueda hacer para que el deseo llamo a nuestra puerta será bienvenido.

De la ficción a la realidad

Algunos hombres han querido ver qué es lo que excita a sus parejas. Y se han atrevido a leer alguna de las páginas de la trilogía o la trilogía entera. Fantástico! Eso quizás significa que hay cierta preocupación o interés en saber qué excita a las muejres.

La pregunta sería… ¿cómo pasamos del terreno de la ficción al terreno de la realidad? Repito, la palabra clave es la seducción.

¿Ya sabes qué seduce a tu pareja? Porque no a todas las mujeres les excitan las mismas cosas (la famosa trilogía no gusta a todo el género femenino) ¿Le has preguntado a tu pareja qué la seduce? Pues te invito a hacerlo.

Si hablamos sobre hombres y mujeres, los hombres son mucho más visuales y están conectados de un modo muy firme a su sexualidad (hablaremos de ello más adelante). En cambio, la excitación de algunas mujeres es un poco más compleja, tiene un recorrido más largo. Pero sumamente divertido. Solamente falta descubrirlo. Y el juego de la seducción tiene un papel muy significativo en este trayecto: tocar, reír, sentir, acariciar, lamer, susurrar, pellizcar, temblar, jadear… y muchos más son los verbos que pueden acompañar este proceso de excitación que es tan importante para sentir placer.

Como la sexualidad es un cóctel con ingredientes únicos para cada persona es necesario descubrir qué ingredientes tiene el de cada uno. ¿Quieres descubrirlo?

