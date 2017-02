Próximo asistente virtual de las manos de Huawei

Como bien sabemos, en un futuro no muy lejano podremos hacer muchas tareas o procesos mediante la voz, para ello necesitaremos un asistente virtual.

El año pasado Google presentó Alexa y Google Assistant a los fabricantes de móviles, el cual parecía bastante avanzado. Samsung no en mucho menos tiempo empezó un nuevo proyecto de asistente virtual, llamado Bixby, que recientemente compró una empresa de inteligencia artificial, de este modo poder implementarselo a su proyecto.

Al ver que todas las empresas han empezado con su asistente virtual, Huawei no ha querido quedarse atrás y por ello nos quiere traer el suyo propio. Como podemos apreciar al contrario que Google o Samsung, Huawei no tiende a mirar el cliente europeo y estadounidense, ellos prefieren quedarse en su país, es decir, por el momento tienen a muchos desarrolladores trabajando para que el dicho proyecto tan solo de servicio en su país. Sabemos que un proyecto de estas medidas es muy difícil de hacer en cada país, ya que tienen que centrarse casi un 90% en en lenguaje de la aplicación, y sobre todo en su voz, para que tenga la máxima semejanza a cada país de destino.

Según nos ha contado Huawei en alguna rueda de prensa, por el momento no pretenden que salga mucho el proyecto de su asistente virtual de su país, tan solo se centrarán en el mercado chino, ya que es el que más maneja y saben que Samsung, Google y Amazon no van a ir tan de lleno a por ellos, es más, los otros tienden a llevar un poquito de su tecnología a cada país.

A mi parecer Samsung, Google y Amazon hacen bien en intentar expandirse en cada país, ya que si todas las empresas de dispositivos móviles o de tecnologías se quedaran en su país, en España tan solo tendríamos dos, Energy System y BQ.

En la presentación del Honor Magic de Huawei, vimos que la mayoría de mejoras que pretendía incorporar no eran de hardware, si no de software, que en este momento es cuando entra en acción su nuevo asistente virtual. No nos tenemos que preocupar por que no salga este proyecto de el mercado chino, ya que siempre los desarrolladores encuentran algo que hacerle a estas aplicaciones para darle un toque de cada país y totalmente traducida.



Ahora cuéntanos tus experiencias y opiniones al respecto, ¿Qué opinas sobre que Huawei se decida a lanzar su propio asistente virtual y quiera dejarlo en su país? ¿Crees que las otras compañías de teléfono deberían de hacer lo mismo? ¿Eres partidario de que se centren más en tecnología de software o hardware?

tutecnomundo

Por Confirmado: María González