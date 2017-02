Potentes explosiones en París se sienten en varias zonas de la ciudad (FOTOS)

Al menos cuatro personas han resultado heridas y varias se temen fallecidas tras dos explosiones ocurridas en Gournay-sur-Marne, del suburbio Seine-Saint-Denis, al este de la capital de Francia, según reporta ‘Express’.

El impacto de las explosiones se ha sentido en los municipios aledaños de Gagny, Neuilly-sur-Marne y Chelles, según reporta Parisien. Se cree que al menos cuatro personas han resultado heridas, una de ellas de gravedad.

Massive explosion in Paris leaving several feared dead

The Religion Of Peace Strikes Again? pic.twitter.com/97noq1UQ0x

— ❤️ Americas Back ❤️ (@BikerForTrump) 2 de febrero de 2017