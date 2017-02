¿Por qué no está interesado en tener sexo contigo?

Cuando tu mujer no está interesada en acostarse contigo, es fácil asumir que ya no está interesada en ti tampoco… pero mi recomendación es que no llegues a conclusiones sin sentido y no te des por vencido con tu vida sexual todavía.

Seguramente no querrás tomar la iniciativa por miedo a que te rechace, pero si quieres prender la llama de la pasión nuevamente, dependerá de ti hacer el intento

No está satisfecha con la relación: En el caso de muchas mujeres, el deseo sexual está directamente relacionado con el estado de su relación. Si tu mujer está molesta o no satisfecha con su matrimonio, tener sexo será lo que menos querrá hacer contigo. Es importante que le preguntes qué pasa; si algo anda mal, es posible que quiera que tomes la iniciativa para corroborar tu interés en la relación.

Puede que le duela: Con la edad se viene la sabiduría, pero también muchos obstáculos en la recámara. Si el sexo se vuelve doloroso o incómodo para ella, su sentido común le hará detener su deseo sexual. Y es completamente normal, tampoco te asustes. Entre las fluctuaciones hormonales y los cambios de la mujer, es posible que presente resequedad vaginal o ya no se sienta tan sexy. Si es así, intenta relajarla, comprarle lubricante, excitarla nuevamente y seducirla. Si el problema es un poco más serio, ya dependerá de ella acudir con un experto.

Está cansada: “Hoy no amor, estoy cansada” ¿No crees que sea posible que en verdad esté muy cansada? Después de dejar a los niños a la escuela, recogerlos, hacerles de comer, acomodar la casa, y trabajar en la noche, es posible que no tenga ganas ni energía de algo más apasionante. La fatiga es real cariño, y tu mujer necesita recuperarse. De otra forma querrá iniciar algo que no le terminará gustando, y ahí podrían encontrarse con un problema más grave.

Está aburrida: Hace muchos años, los expertos sugerían que lo único necesario para mantener una vida sexual satisfactoria con el paso de los años es “una buena salud y una pareja interesada e interesante.” Pregúntate: ¿Tu pareja te ve y sigue viendo al galán de hace 5 años, o ya le aburrió un poco?

El sexo se ha vuelto una rutina: Con el tiempo tu vida sexual pasará de caliente a helada. Si tú o tu mujer sienten que el sexo se ha vuelto predecible (mismo lugar, mismo tiempo, misma posición), es hora de cambiar las cosas… aunque sea la posición.

