Pérdidas por saqueos en la Gran Valencia alcanzan $ 25 millones

Fedecámaras ratificó que no es momento para una constituyente. Aseguró que lo que se requiere es un cambio de modelo económico y descartó convocar a un paro

Fedecámaras lamentó la pérdida de vidas humanas por la represión a las protestas

Durante la ola de saqueos y vandalismo ocurrida la semana pasada en 5 municipios de la Gran Valencia resultaron afectados 140 negocios y hasta la fecha las pérdidas suman 25 millones de dólares, afirmó Damiano del Vescovo, presidente de Fedecámaras Carabobo.

“Por 60 horas continuas hubo bandas en la calle que dañaban comercios y empresas. Los establecimientos quedaron en muy mal estado. A Algunos les robaron hasta el cableado y los quemaron. Calculamos que de los negocios pequeños, alrededor de 60% no va a poder volver a abrir sus puertas”, dijo en una rueda de prensa en Caracas.

El directivo aseguró que por los hechos violentos hay alrededor de 5.000 empleos en riesgo. “Las empresas, pese a haber sido vandalizadas, están cumpliendo con sus compromisos con los trabajadores, pero si no pueden reactivar el negocio, esos puestos de trabajo directos e indirectos se van a perder”.

Del Vescovo reiteró que es responsabilidad del gobierno garantizar la seguridad de los establecimientos y pidió que se indemnice a todos los afectados. “Estamos solicitando una reunión con el gobierno central para que nos diga cómo es que se va a ayudar a todos los empresarios y comerciantes afectados”.

Recordó que esta semana, en una reunión con el alcalde de Valencia, Miguel Cocchiola, se acordó exonerar del pago de impuestos municipales por dos años a aquellos comerciantes que sufrieron pérdidas. “Fue una propuesta del mismo alcalde, como un aporte para que los empresarios puedan comenzar a recuperarse. Lo importante es preservar lo más que se pueda el empleo. Ya tenemos una tasa de desempleo muy alta en Carabobo, son más de 150.000 personas sin trabajo”.

No a la constituyente. Francisco Martínez, presidente de Fedecámaras, reiteró ayer que el gremio no participará en la asamblea nacional constituyente convocada por el presidente Nicolás Maduro, por considerar que no es lo que necesita el país.

“Fedecámaras considera que no es vía asamblea nacional constituyente cómo se resuelven las exigencias de la población. Los problemas de los venezolanos no han podido resolverse con leyes habilitantes ni con decretos de emergencia económica”

Aseguró que la convocatoria a la constituyente, en los términos planteados, lo que hace es profundizar la crisis, ya que no cuenta con la legitimidad que otorga el apoyo del pueblo soberano. “Independientemente del alcance de la propuesta, consideramos que la sectorialización discrecional para la designación de los constituyentistas, atenta contra la normativa que establece que la soberanía y el poder constituyente residen intransferiblemente en el pueblo, el que en ejercicio del poder puede convocar a una asamblea nacional constituyente”.

Insistió en que lo que realmente requiere el país en este momento es un cambio de modelo económico, la adopción urgente de medidas que resuelvan los problemas de la población y logren, de manera definitiva, restablecer el orden jurídico, social y económico.

Sobre las protestas, Martínez afirmó que los empresarios respetan el derecho a la manifestación pacífica y lamentan la pérdida de vidas humanas, especialmente de jóvenes, “producto de la desproporcionada represión en las manifestaciones civiles”. Además, exigió al gobierno y a la Fuerza Armada Nacional garantizar el respeto de los derechos fundamentales de los ciudadanos, el Estado de Derecho y los principios democráticos.

Martínez también descartó que entre los empresarios esté planteada la idea de convocar a un paro nacional. “El país está suficientemente deprimido como para hacer propuestas que terminen afectando la estabilidad y la paz de los venezolanos. Eso está negado”.



Por MARÍA FERNANDA SOJO

MFSOJO@EL-NACIONAL.COM