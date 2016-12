Película Los 8-6 conmocionará el cine nacional

Muchas son las historias que se han contado a través del cine nacional, unas con más éxito que otras.

Con la intención clara de que los espectadores vivan durante 95 minutos una aventura cargada de acción y reacción, llega a las salas de cine Los 8-6: Un film recreado en la Caracas de los años 80, en donde surge la banda delictiva que lleva el mismo nombre. La búsqueda de dinero fácil hace que se conviertan en una estructura delincuencial que domina las zonas del centro de la ciudad y sus alrededores.

“La idea es que la proyección cree conciencia en el público, sin importar la generación que sea pues, en definitiva, el crimen no paga -comenta Thomás Piedra, productor, guionista y actor de la película. Esta historia la viví de cerca hace 25 años, pues me crié en La Candelaria, y en la cuadra de Chimborazo hacían vida Los 8-6: Ellos eran muchachos con objetivos claros y contundentes para la época. Fue en el año 2012 cuando se me prendió la chispa y vi claramente que había una historia que podía ser llevada al cine”, dijo.

El elenco está conformado por actores de lujo, entre los que destacan: Ernesto Ceballos, Martha Tarazona, Erick Ronsó, Laureano Olivarez, Carlos Antonio Leon, Malena Gonzalez, Thomas Piedra, Carlos “Nigga” Madera, Marco Alcalá; y las participaciones especiales de Miguelangel Landa y Loly Sánchez. Ellos son los responsables de darle vida a personajes que le erizarán la piel de principio a fin, ya que la trama sigue teniendo la misma vigencia.

“El film está enmarcado en la década de los 80 en todos los aspectos. Desde el vestuario, los carros, las motos, los looks, hasta la música. Además de estar inspirado en hechos reales que toca el día a día de todos los venezolanos, se refleja lo autóctono de nuestros barrios caraqueños. Particularmente, podría decir que esta historia es la génesis de la descomposición social de nuestros días”, agregó Piedra.

La película se estrenará en las salas de cine en febrero de 2017; y para conocer más acerca de ella, no duden en visitar sus redes sociales: Instagram, Twitter y Facebook como @Losochoseis

Fuente: El Nacional

Por Confirmado: David Gallardo