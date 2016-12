ParlAmericas reconoce labor legislativa de la Asamblea Nacional y parlamentario Williams Dávila

ParlAmericas envío un comunicado reconociendo la labor y prácticas legislativas orientadas a la implementación de los Objetivos de Desarrollo Sostenible, por parte de la Asamblea Nacional de Venezuela.

En ese sentido, la Presidencia de ParlAmericas, encabezada por la senadora Mexicana Marcela Guerra, nombró al parlamentario Williams Dávila como Observador en la próxima reunión del Consejo se realizará en el marco del 2do Encuentro Anual de la Red de Parlamento Abierto (RPA) en San José, Costa Rica.

Ante ello, el también Presidente de la Comisión de Asuntos Internacionales, Interregionales y Planeamiento Estratégico del Parlamento del MERCOSUR, agradeció este invitación y al mismo tiempo, indicó que esta gestión legislativa del 2016 trabajó por modernizar la AN y construir un Parlamento Abierto, con transparencia en sus funciones “pese al saboteo de Maduro que no quiere que lo controlen y que no se sepa, por ejemplo, los altos funcionarios que están involucrados en casos de soborno”.

Finalmente, el diputado Williams Dávila ratificó que su nombramiento no es más que un reconocimiento a la ardua tarea que desarrolló la actual directiva y todos los parlamentarios de la Asamblea Nacional por en el ejercicio del 2016.