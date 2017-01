Orgasmo simultáneo: Los riesgos al buscar ese placer

Muchas parejas buscan el orgasmo juntos, pero ese clímax puede generar insatisfacción. En las mujeres puede afectar la lubricación, causar molestias y dolores. En los hombres, puede provocar eyaculación precoz y problemas de erección.

​El orgasmo simultáneo tiene que ser más una casualidad que una constante búsqueda. Es un mito que produjo mucho daño en la sexualidad de las parejas, especialmente por la idea que las personas tienen sobre esto y por las atribuciones que le colocan a la situación.

El orgasmo simultáneo consiste en el esfuerzo, la concentración, el sobrecontrol de las sensaciones para coordinar con la pareja el momento justo para alcanzar el orgasmo a la misma vez. Es una de las metas a las que se enfrentan las personas por considerar que es la forma de obtener la satisfacción plena, publica Entre Mujeres.

Pero esa búsqueda favorece el sentimiento de desesperación y refuerza la incertidumbre y la frustración. Muchas personas sienten que el orgasmo simultáneo es el mejor. Piensan que si no lo consiguen significa que no hay amor, que la pareja no se entiende, que no funciona, que no son el uno para el otro. Es como la gran prueba de amor: “si logramos tener un orgasmo simultáneo es porque nos amamos”.

POSIBLES EFECTOS

Ponerse en búsqueda de un orgasmo simultáneo en teoría resulta fácil y práctico, pero en la realidad termina siendo la situación más displacentera y estresante que puede haber. La atención puesta en qué está ocurriendo con el otro, y al mismo tiempo estar pendientes de las propias sensaciones, no permite sentir placer y puede generar una disfunción sexual.

La obsesión y el sobrecontrol de la emociones provoca que nos inhibamos y hace que la pasemos muy mal. La mujer puede dejar de lubricarse adecuadamente y pueden aparecer molestias y dolores. El hombre puede tener fallas en la erección, eyacular rápidamente o inhibirse tanto que no pueda eyacular.

POR QUÉ FINGIMOS

La obsesión por lograr el clímax a la vez conduce a fingir. En muchas ocasiones es una demanda de los hombres para reforzar su machismo: “yo siempre hago que con mi pareja tengamos orgasmos al mismo tiempo”, alardean.

LA CLAVE

Un orgasmo es un momento tan placentero que, aún cuando no se alcance a la vez, se lo podría gozar plenamente. Una persona puede disfrutar de dar placer sexual.

La experiencia y el compartir con una pareja que se quiere y que gusta puede facilitar la reducción de los miedos y las inhibiciones. Esto facilita alcanzar el orgasmo, ya que hubo tiempo para conocer a la otra persona y generar la confianza necesaria para poder dejarse llevar por elerotismo y la excitación. Uno disfruta en la medida en que es capaz de apropiarse de su cuerpo y de sus sensaciones.

