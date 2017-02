¿Hasta cuándo, Obama?

Pensaba uno, hasta con cierta inocencia –menester es reconocerlo–, que con la salida de Obama de la Casa Blanca, el ensañamiento y la obsesión de este personaje por hundir completamente a Venezuela iban a llagar a su fin. Las últimas informaciones recibidas muestran que no. Profundamente indignado porque a él lo sacaron y aquí no se logra sacar a nadie, le corroe la envidia y continúa con su obra de destrucción tan campante, como si nada. A continuación –a modo de denuncia y desenmascaramiento– hacemos un listado de algunas de las cosas que Obama hizo y sigue haciendo para acabar con nuestro floreciente país, lo que parece ser su principal preocupación y propósito vital:La más grave, por las consecuencias en vidas perdidas, tiene que ver con la inseguridad que padecemos: hay evidencia de que suministra armamento –incluyendo granadas y armas de guerra– a los delincuentes. No conforme con ello, ha coordinado el entrenamiento de nuestros hampones criollos para que alcancen niveles de crueldad nunca vistos desde los tiempos de Boves. Obama ha convertido a Venezuela en el país más inseguro del planeta.



Obama comanda personalmente la guerra económica que amenaza con hambruna a la población. Coordinando a sus aliados criollos vía whatsaap y otros artilugios (sabemos que creó el grupo: Sink Venezuela), ha logrado que las empresas expropiadas por el Estado no produzcan absolutamente nada y estén en quiebra, mientras eleva los precios de lo poco que se está produciendo en el país. Obama ha logrado que Venezuela tenga la inflación más alta del mundo.



En materia de salud, el daño ocasionado por Obama no ha sido menor: ha destruido los hospitales entre la corrupción y la indolencia. Aunado a ello, ha propiciado que muchos de nuestros médicos abandonen el país buscando mejores oportunidades de desarrollo económico. No contento con esto Obama ha coordinado un brutal desabastecimiento de medicamentos en todo el país. Muchos pacientes que mantienen tratamientos que no pueden suspenderse están desesperados. Obama elevó la mortalidad del país a niveles inaceptables, enfermedades endémicas que habían sido erradicadas han vuelto por su culpa.



En materia económica, Obama ha logrado que todas las excelentemente bien intencionadas políticas de nuestro gobierno fracasen. Se sabe que estaba coordinando personalmente el acaparamiento de los billetes de a 100 para descalabrar eso que llaman el cono monetario, propiciando que nuestro intercambio de bienes y servicios se vaya también al cono. No contento con esto, el muy perro, retrasó la fabricación de billetes nuevos y saboteo su llegada al país, al punto de que quien suscribe no haya logrado aun ver un billete nuevo. En materia cambiaria, sigue presionando para mantener un dólar a Bs. 10, mientras coordina dólar negro –today y tomorrow– para que se mantenga en una cifra de cuyo tanto monta y monta tanto, no quiero acordarme. Venezuela es hoy, gracias a Obama, el mejor país del planeta para hacerse multimillonario sin trabajar, vendiendo dólares en el mercado negro para comprarlos a 10.



En materia petrolera –que como se sabe es la industria fundamental del país porque Obama se ha dedicado a acabar con nuestras posibilidades de diversificación– la acción del expresidente americano no ha sido menos calamitosa: mantiene a PDVSA al borde de la quiebra, ha enviado secretamente manuales de corrupción elaborados por la CIA para instruir a los altos ejecutivos de la industria y pervertirlos.



La lista, de todo lo que Obama está haciendo para terminar de hundir a nuestro país es interminable, como interminable es nuestro descenso en caída libre. Por última vez, Obama: “Venezuela is not a threat, we are hope, Obama, repeal de executive order”

Laureano Márquez

@laureanomar