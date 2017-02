Omar Barboza: La Corrupción controla las políticas económicas y financiera del gobierno

Los intereses de la corrupción hace tiempo que controlan las políticas económicas y financieras del gobierno nacional, y los que dirigen esa red empezaron a desarrollar una estrategia para seguir robando sin control e impunidad.

La afirmación la hizo el diputado por el Estado Zulia. Omar Barboza, durante el debate del Acuerdo sobre la Violación de los Principios Constitucionales en materia Presupuestaria y Endeudamiento Público.

Indicó que para poder seguir haciendo sus fechorías la red de corrupción del gobierno, luego de la victoria de la Unidad Democrática el 6 de diciembre del 2015, procedieron a designar los “magistrados express” del Tribunal Supremo de Justicia.

“Inmediatamente le concedieron al gobierno nacional, violando la Constitución, una emergencia económica que no cumplió con ningún requisito, pero que el gobierno la entendió como una autorización para robar sin control. Eso le ha permitido, por ejemplo, aprobar un presupuesto que no se conoce, no se sabe que se está ejecutando y cómo se está malbaratando el dinero público, mientras el pueblo pasa hambre y no consigue las medicinas”.

Agregó que el Decreto de Emergencia Económica se ha convertido en un comodín para el gobierno, donde aprueban créditos adicionales, venden acciones de PDVSA a empresas extranjeras sin autorización de la Asamblea Nacional, sin control alguno, desconociendo el artículo 314 de la Constitución que establece que no se hará ningún gasto que no esté previsto en la Ley de Presupuesto de la Nación.

“No contentos con eso además de haber malbaratado el ingreso nacional, pretenden endeudar la República y someterla a una serie de acuerdos violatorios de la Constitución y de las leyes, sin la aprobación de la Asamblea Nacional, ignorando que usurpando las atribuciones del Poder Legislativo se exponen a lo que dispone el artículo 138 de la Constitución, que declara nulo todo acto que se haga usurpando atribuciones de otros poderes”.

Dijo que es deber de esta Asamblea Nacional de advertirles a los entes financieros y multilaterales que ese tipo de negociaciones y acuerdos lo están haciendo con el gobierno pero no con la República Bolivariana de Venezuela.

“La República para endeudarse tiene que hacerlo conforme a la Constitución y las leyes. Por lo tanto no solo están corriendo el riesgo de que estas negociaciones no sean reconocidas, sino que se hacen sospechosos del manejo de corrupción del gobierno, de las finanzas públicas. La corrupción ha secuestrado los dineros públicos para ponerlos al servicio de la macolla que gobierna y no al servicio del pueblo que está pasando hambre, calamidades y que sufre la inseguridad ciudadana”.

Finalmente hizo un llamado al pueblo venezolano a organizarse a la lucha social y política por el cambio en Venezuela, como la única manera de poner al país en manos de quienes realmente le sirvan a los intereses nacionales.

Nota de prensa