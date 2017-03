Norkys Batista aseguró que a Venezuela le hace falta una mujer con guáramo

La actriz Norkys Batista aseguró durante una entrevista para el programa “Primera Página”, transmitido por Globovisión que Venezuela lo que necesita es una “Mujer con guáramo que lleve las riendas”.

Pues, según su criterio: “Al país le hace falta organización, disciplina, carácter, normas, reglas, morales, valores, le hace falta una mujer con guáramo, no se si sea yo, pero le hace falta”.

Batista, asistió al espacio televisivo a propósito del Día Internacional de la Mujer e indicó estar agradecida y llena de orgullo por ser venezolana. “Las mujeres venezolanas somos luchadoras, tenemos tiempo para hacer de todo, me siento orgullosa de ser mujer, damos vida y sin nosotras el universo no estuviera lleno de seres humanos, sin las mujeres no hay vida”, indicó la también modelo.

Norkys también aprovechó la oportunidad para hablar de “Reina Pepiada” y “Orgasmos”, obras teatrales en las que trabaja simultáneamente. En cuanto a la primera comentó que tras una pausa y un cambio de instalaciones, la pieza será presentada miércoles, jueves y viernes en el Teatro escena 8.

Mientras que la exitosa “Orgasmos”, que en este 2017 cumple ocho años en las tablas, seguirá con sus presentaciones en varias ciudades del interior y exterior del país.

Por Confirmado: Oriana Campos