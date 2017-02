Nintendo Switch – Tamaño de descarga de sus primeros juegos

Ya no queda nada para el lanzamiento de Nintendo Switch, y desde Nintendo han querido calentar motores para la llegada de su nueva consola anunciando qué tamaño de descarga tendrán algunos de sus primeros juegos, como The Legend of Zelda Breath of the Wild, Mario Kart 8 Deluxe o Dragon Quest Heroes.

A continuación os mostramos una lista con el tamaño de descarga de algunos de los primeros juegos de Nintendo Switch; pero, sin duda alguna, el pack con Dragon Quest Heroes I y Dragon Quest Heroes II destaca por encima del resto gracias a sus 32 GB, un cifra que iguala la memoria interna de Nintendo Switch y que nos obligará a comprar una tarjeta adicional si queremos hacernos con más juegos.



Dragon Quest Heroes I-II – 32 GB



The Legend of Zelda Breath of the Wild – 13,4 GB



Mario Kart 8 Deluxe – 7 GB



Puyo Puyo Tetris – 1.09 GB



Nobunaga’s Ambition: Sphere of Influence with Power – 5 GB



I Am Setsuna – 1.40 GB



Snipperclips: Cut it Out – 1,60 GB



Como puedes ver, la memoria interna de Nintendo Switch será suficiente para todos los juegos salvo para el pack con los dos juegos de Dragion Quest Heroes. Será el próximo 3 de marzo cuando Nintendo Switch se ponga a la venta en todo el mundo a un precio de 329,95 euros y acompaña de uno de los juegos más esperados de 2017: The Legend of Zelda Breath of the Wild. Descubrid más detalles sobre la consola de la Gran N en este reportaje con impresiones de Nintendo Switch.







hobbyconsolas

Por Confirmado: María González