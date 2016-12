Murió Debbie Reynolds, madre de Carrie Fisher y protagonista de “Cantando bajo la lluvia” (Fotos + Videos)

La actriz falleció a los 84 años por un derrame cerebral. Había sido internada durante la jornada del miércoles, un día después de la muerte de su hija

La actriz Debbie Reynolds, madre de Carrie Fisher y protagonista de “Cantando bajo la lluvia” falleció por este miércoles por un derrame cerebral a los 84 años, un día después de la muerte de su hija. Lo informó el sitio especializado en noticias de espectáculos estadounidense TMZ, citando al hijo Todd.



“Quiero estar con Carrie”, fueron sus últimas palabras según contó el hijo de acuerdo a la revista estadounidense Variety.

(Una escena de “Cantando bajo la lluvia”, película musical de 1952 con Debbie Reynolds y Gene Kelly)



Debbie Reynolds había sido internada de urgencia este miércoles, un día después de la muerte de su hija, Carrie Fisher.

(Una entrevista conjunta de Carrie Fisher y Debbie Reynolds en el programa “THE OPRAH WINFREY SHOW”, en 2011. “Quiero que Carrie sea feliz y no puedo tener eso”, dijo entonces Reynolds)



Según TMZ, Debbie estaba en la casa de su hijo, Todd Fisher, en Beverly Hills organizando el funeral de Carrie y alrededor de las 13:00, hora local, alguien llamó al 911.

(Un tierno momento entre Carrie Fisher y su madre Debbie Reynolds, durante la presentación del documental autobiográfico de Fisher “Wishful Drinkinh”)

El martes, pocas horas después que se diera a conocer la muerte de Carrie Fisher, Debbie Reynolds publicó un emotivo texto en su cuenta de Facebook: “Gracias a todos los que han alabado las cualidades y talentos de mi querida e increíble hija. Estoy muy agradecida por vuestra preocupación y oraciones, que ahora la guían a su nueva etapa. Con amor, la Madre de Carrie”.

Debbie Reybolds estuvo casada el cantante Eddie Fisher, del que divorció tras la relación de éste con Elizabeth Taylor.

Eddie Fisher, Debbie Reynolds y Carrie Fisher en una foto de 1957 (AP)

Se casó dos veces más, en 1960 y 1984 y una vez dijo durante una entrevista que tenía más suerte eligiendo restaurantes que hombres.

Algunas de sus interpretaciones más célebres fueron en las películas “Tammy, flor de los pantanos” y “Margaret Brown”, por la que obtuvo una nominación al Oscar.

Happy Mother’s Day everyone! Four generations of my family – Carrie, my mother Maxine, my granddaughter Billie & me. pic.twitter.com/w3fZZl9utG

— Debbie Reynolds (@DebbieReynolds1) 11 de mayo de 2014