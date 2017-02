MUD envía propuesta de acuerdo a mediadores del diálogo

La Mesa de la Unidad Democrática (MUD) entregó a los mediadores del diálogo con el Gobierno una propuesta de acuerdo en respuesta al plan de los acompañantes para relanzar este proceso, informó este viernes la coalición opositora.

Mediante un comunicado, la MUD explica que el documento “está centrado en cuatro aspectos básicos” que “no son puntos de agenda para empezar a dialogar, sino las bases de cualquier acuerdo posible, siempre y cuando ese acuerdo cuente con suficientes medidas adicionales para su verificación independiente”.

La propuesta exige el establecimiento de una “fecha concreta de realización de elecciones para solventar la crisis, la libertad de todos los (denominados) presos políticos, y el respeto a las atribuciones constitucionales de la Asamblea Nacional”.

Este texto fue entregado el pasado jueves al representante de la Unión de Naciones Suramericanas (Unasur) Mauricio Doffler y al ex presidente de Panamá Martín Torrijos, que operan como mediadores del diálogo junto al Vaticano y al ex presidente Leonel Fernández (República Dominicana) y el ex jefe del Gobierno español José Luis Rodríguez Zapatero.

La alianza aseguró que el Gobierno del presidente Nicolás Maduro”ahora pretende ilegalizar a los partidos de oposición” en alusión al proceso de renovación de militancias convocado por el Poder Electoral y que es, a juicio de la MUD, “imposible de cumplir”.



La delegación del Gobierno decidió el pasado lunes acoger esta propuesta y pasar “a una segunda fase del diálogo a partir del presente”.

Por Confirmado: Ismeidy Pico

GV