Medicamentos vencidos ¿Se pueden tomar?

Para nadie es un secreto, en especial para el venezolano, la crisis alimenticia y sanitaria en la que vivimos. Conseguir medicamentos básicos para tratar patologías o enfermedades crónicas cada vez es más cuesta arriba, debido a los pocos fármacos que llegan a los centros de salud o farmacias del país.

Ante tal situación precaria, los pacientes se han visto en la obligación de consumir medicamentos vencidos o caducados para así poder cumplir con el tratamiento médico prescrito y salvaguardar lo más importante que tenemos, la salud.

El equipo de A Tu Salud, conversó con el médico internista Joseph González Sapiani, quién nos explicó si realmente los medicamentos tienen fecha de vencimiento al afirmar que “la fecha de caducidad de un medicamento indica el máximo período de tiempo por el cual el laboratorio ha presentado pruebas de estabilidad química e inocuidad a la autoridad regulatoria”.

En ese sentido, González Sapiani, aseveró que un medicamento puede tener una vida más larga si es almacenado correctamente. “Un medicamento puede expirar antes de la fecha de caducidad si se almacena de forma inadecuada o bien podría durar más allá de la fecha límite como lo han demostrado algunos estudios” precisó.

Algunos estudios lo afirmaron

En 1982, la Organización Mundial de la Salud (OMS), estableció que un medicamento debe tener una fecha de caducidad máximo cinco años, aunque se conoce que algunos pueden conversar sus propiedades durante más tiempo.

Por su parte, la Asociación Médica Americana (AMA) tras varios estudios concluyó que la vida útil de la mayoría de los medicamentos es mayor a su fecha de vencimiento. Asimismo, la Food and Drug Administration (FDA) de Estados Unidos, tras una investigación denominada Shelf Life Extension Program (SLEP), donde se evaluaron más de 300 compuestos de 119 medicamentos de diferentes casas farmacéuticas determinaron que más del 90% de las medicinas mantuvieron las propiedades de su principio activo hasta seis años más que la fecha indicada por el fabricante, incluso, algunos fueron efectivos hasta 10 años después.

Se puede conservar depende del cuidado

El internista adjunto del Servicio de Medicina Interna del Hospital General del este Dr. Domingo Luciani, afirmó que “si el medicamento está bien envasado, no se abre, no es un líquido, suspensión o ungüento (nitroglicerina, insulina, gotas oftálmicas y antibióticos en forma líquida), no necesita refrigeración (vacunas, productos biológicos o sanguíneos) y se almacena sin luz y sin humedad no perderá sus propiedades hasta bastante después de la fecha de caducidad. Sin embargo, en tratamientos muy específicos hay que respetar la fecha en la que el fabricante garantiza el 100% de cualidades del principio activo tal es el caso de la nitroglicerina, insulina y algunos antibióticos en forma líquida”.

¿Debo aumentar la dosis?

Tal como se comentó previamente, la estabilidad y la actividad del principio activo de un medicamento pueden conservarse en un 100% después de la fecha de caducidad siempre y cuando se trate de formulaciones estables, como por ejemplo las sólidas y éstas deben estar en condiciones ambientales óptimas. Por ende, no es necesario aumentan la dosis. “En esta circunstancia la dosis no debe diferir de las especificadas en el inserto. Por el contrario, en caso de reducción leve a moderada de la estabilidad no está indicada la titulación hacia arriba del fármaco, es decir, en este último escenario el medicamento no es confiable por lo que se desaconseja su empleo” explicó el galeno.

¿Qué ocurre si tomo un medicamento vencido?

Puede que no suceda nada. Sin embargo, cuando el medicamento alcanza su fecha de caducidad “se pueden ver alteradas una serie de propiedades que serán las responsables de posibles efectos adversos en quien las consuma”, aseveró González. “Entre estas podemos tener alteraciones en sus propiedades químicas que se traduce en disminución de la potencia y efecto terapéutico; físicas que modifican su apariencia y disolución; microbiológicas afectándose la esterilidad y favoreciendo el crecimiento bacteriano como es el caso de las soluciones oftálmicas; y toxicológicas con formación de productos de degradación que pueden ser tóxicos y nocivos para el organismo” acotó.

El médico internista comentó que se considera “contrario a la ley comercializar o utilizar medicamentos más allá de su fecha de vencimiento”. Por lo que hace un llamado para conservar los fármacos de la manera correcta para así preservar y prolongar su vida si es necesario “recuerde, sus medicamentos funcionarán siempre y cuando sean manejados correctamente. Tomarlos con seguridad significa almacenarlos apropiadamente y siguiendo las instrucciones específicas del inserto o folleto cuidadosamente” finalizó.

A tu salud en línea