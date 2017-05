María Corina Machado: Soldado, escucha a tu madre y no acates la orden del dictador

Las mujeres venezolanas salieron este domingo Día de las Madres a las calles para enviar un mensaje a los efectivos de la Fuerza Armada Nacional (FAN): “suelta tu arma”. Esto fue precisamente lo que ratificó María Corina Machado desde la Comandancia General de la Guardia Nacional en El Paraíso, Caracas. “Soldado, escucha a tu madre y no acates la orden del dictador que tiene las manos llenas de sangre”, exigió.

La Coordinadora nacional de Vente Venezuela dijo a los soldados que los venezolanos tienen derecho a un cuerpo armado que los proteja y no los agreda y en ese sentido les exhortó a hacer valer la reserva moral de la institución.

“Hoy hemos venido a hablarle a los soldados. Que vayan ellos presos, pero tú no, no dispares contra tu hermano. Baja tu arma, esto se acabó”, insistió.

Machado dijo que la dictadura está acorralada y lo único que le queda es la fuerza represiva, por lo que –sostuvo- los soldados comienzan a distanciarse de un régimen que reprime.

Durante la actividad, las mujeres leyeron un comunicado dedicado a la FAN en el que llaman a los soldados a permitir el avance de una sociedad que clama por libertad.

“Hijo, esto no puede seguir así. Cuando tus compañeros apuntan, golpean y arrastran un estudiante, piensa que puede ser uno de tus amigos de la infancia o tu familia. BAJA TU ARMA, déjanos pasar y serás recibido con amor y comprensión. Tú puedes ser parte de esta gesta de Libertad: BAJA TU ARMA y únete al pueblo. Sé un héroe, no un asesino”, reza el documento.

Mientras las madres leían el texto, algunos efectivos de la GN jugaban tenis de mesa y otro emitía un discurso político a través de un parlante. Este último, llamaba a los funcionarios a no dejarse confundir y calificaba a las protestas como actos “violentos”.

En la marcha que partió del colegio San José de Tarbes estuvieron presentes mujeres de Vente Venezuela; dirigentes como Adriana D’ Elía, Rosaura Sanz y Helen Fernández y periodistas como Caterina Valentino. Asimismo, hubo una representación de los artistas venezolanos y de familiares de efectivos de la FAN.

A continuación, el texto íntegro del comunicado:

Soldado, escucha a tu madre:

Se dice en los cuarteles que, cuando el clarín de la patria llama, hasta el llanto de la madre cesa, hoy estoy llorando y tu patria te reclama: NO MÁS, baja tu arma.

Hijo mío, soldado, guardia nacional, oficial. Tú decidiste vestir un uniforme, para defender a tu país, hasta perder la vida si fuera necesario. Yo recuerdo que cuando juraste bandera, se me hizo un nudo en la garganta, pero me sentía orgullosa de ti, de tu valentía y del amor por nuestro país.

Tú despertabas la admiración de tus vecinos y amigos cuando te veían llegar a la casa uniformado. Hoy, tus compañeros han manchado con la sangre de los estudiantes ese uniforme, y ellos han disparado a quemarropa a los que protestamos en las calles, porque no tenemos comida, ni medicinas, ni seguridad y porque el régimen no nos permite votar para cambiarlo.

Hijo, esto no puede seguir así. Cuando tus compañeros apuntan, golpean y arrastran un estudiante, piensa que puede ser uno de tus amigos de la infancia o tu familia. BAJA TU ARMA, déjanos pasar y serás recibido con amor y comprensión. Tú puedes ser parte de esta gesta de Libertad: BAJA TU ARMA y únete al pueblo. Se un héroe, no un asesino.

Como madre te pido, no acates las órdenes de esos generales corruptos, narcotraficantes e inmorales que se robaron todo y que para seguir robando te piden a ti hijo, que reprimas a los venezolanos. No quiero verte preso. Que vayan ellos a la cárcel, tú no.

El clarín de la Patria clama LIBERTAD. Como madre, no puedo parar mi llanto por las muertes ejecutadas por tus compañeros, porque sé, hijo, que tú no serías capaz de matar. NO DISPARES TU ARMA. Hijo mío, y si hoy día de la Madre te dejan salir, aquí estaré en la casa, esperándote con un abrazo. Hijo, más de 40 madres venezolanas solo tendrán lagrimas porque sus hijos ya no volverán, fueron asesinados por uno de tus compañeros. Yo solo podré acompañarlas con una oración porque nada consolará su dolor. Yo mañana volveré a la calle, porque este país está decidido a luchar y avanzar para conseguir su libertad, suelta tu arma y ven conmigo. Que Dios te bendiga.

La Patilla