María Corina Machado reveló “operación oscura” de mediadores del diálogo

La coordinadora nacional de Vente Venezuela, María Corina Machado, aseguró que en este momento en la política venezolana se está llevando a cabo una “operación muy oscura”.

“Es hora de hablar con la verdad. Hay una operación que está en marcha, que es muy oscura y que en la práctica convierte la transición en una transacción, en una traición a la lucha de millones de venezolanos, que durante 18 años han buscado enfrentar a la peor dictadura y tiranía que jamas se había instalado en nuestro país”, expresó la opositora en un audio difundido por Vente Venezuela.

Machado aseguró que tanto el ex presidente de Panamá Martín Torrijos como el ex jefe del gobierno español Zapatero -quienes estuvieron en el país durante los últimos días- pretenden que la oposición venezolana reconozca a Maduro como presidente y acepte que el presidente continúe su mandato hasta 2019. Asimismo, los políticos desean que la Asamblea Nacional apruebe el Presupuesto de la Nación a cambio una fecha para elecciones regionales.

“¿Dónde quedamos los ciudadanos en este pacto Señor Zapatero?”, cuestionó Machado al mismo tiempo que tildó de “inmoral” la propuesta presentada por los mediadores del diálogo en Venezuela.

Machado aseguró que este pacto y acuerdo es fraguado en Cuba para darle estabilidad al gobierno, que ahora se ha develado como un estado mafioso. “Entiendan que deben rendir cuenta a los venezolanos ya”, sostuvo la dirigente.

Informó que Vente Venezuela decidió no firmar el reglamento que plantea en este momento la Mesa de la Unidad Democrática. “El propósito de la oposición no está claro, al menos yo no lo tengo claro”, dijo.

