Manuel Rosales reconoce sus aspiraciones a la gobernación del Zulia

Manuel Rosales, fundador del partido Un Nuevo Tiempo (UNT), expresó este lunes que aspira ser gobernador del estado Zulia; sin embargo, no habló mucho sobre su candidatura en los comicios regionales, puesto que el Consejo Nacional Electoral aún no ha publicado un calendario electoral.

Desde el Aula Magna de la Universidad Rafael Urdaneta, dijo: “A los agitados les digo que cojan mínimo, cuando fijen el calendario electoral decidiremos quienes son los candidatos por el método que quieran: primarias, consenso, debate”.

Rosales se refirió al diálogo como un mecanismo para hallar solución a la crisis nacional.

“Un escenario político no es para estarnos atacando ni diciendo groserías, es para buscarle solución al pueblo y ahí voy a estar yo, no me interesa si los extremistas me aplauden”, aseveró.

Opinó que la gente está obstinada de escuchar, de boca de los políticos, los problemas cotidianos del país. Indicó que la población quiere una salida a la crisis socioeconómica en la que está inmersa el país.

