Maduro registra más presos políticos que Chávez en todo su gobierno

El abogado Alfredo Romero expresa que el daño psicológico es evidente en los privados de libertad. El Foro Penal asegura que el mecanismo de represión es cada vez más duro. Provea expresa que en cuanto al trato hacia los detenidos hay una violación directa a los tratados internacionales de derechos humanos

Foto Archivo



Presos políticos. El calificativo sigue a flor de piel entre quienes disienten del Gobierno nacional. Voceros oficialistas lo niegan, pero según el Foro Penal Venezolano (FPV), al cierre de este 2016, la gestión del presidente Nicolás Maduro, contabilizó 109 personas detenidas en el país por razones políticas, una cifra que supera ampliamente a la mayor cantidad de este tipo de aprehensiones durante la presidencia de Hugo Chávez, que en el 2009 registró 49.

La escasez y la inflación no es lo único que subió con la actual gestión de Gobierno. El FPV precisa que el presidente Maduro inició su mandato con 11 presos políticos, lo que denota que estos arrestos ya son estrategia de Estado. Este año, el Foro Penal puntea poco más de dos mil 500 aprehendidos en protestas, 80 por ciento de ellos fueron estudiantes. Las demandas de libertad persisten tras un intento fallido de diálogo, después del cual solo se produjeron 10 excarcelaciones. Este año se revelaron escenarios que afloraron aún más la cruda realidad de los denominados “presos de consciencia”, como es el caso de Rosmit Mantilla, electo como diputado suplente de la Asamblea Nacional (AN), durante su detención. Sus palabras fueron claras: “El trauma que se vive en ese infierno (en el Sebin) nunca se olvida”. Habla de tortura física y psicológica. Lo encerraron en una celda de castigo, sin luz, ni agua. Tenía que rogar para ir al baño. No le permitieron una revisión médica, sino hasta que empeoró su salud.

“La situación es cada vez más grave. El mecanismo de represión es más duro. La falta de atención médica es un mecanismo de tortura. No los atienden. Las enfermedades se van agravando. El daño psicológico es evidente. La amenaza es constante”, declaró a La Verdad, Alfredo Romero, director ejecutivo del FPV, quien no vaciló en destacar que “se fortaleció la máquina represiva”.

Rafael Uzcátegui, director de Provea, subrayó que hay una criminalización de la protesta y refutó que actualmente los defensores de derechos humanos, no tengan las posibilidades de visitar a los privados de libertad, tal como las tenían cuando les tocó evaluar las condiciones de reclusión de Hugo Chávez en 1993.

Precisó que hay una violación directa de los estándares internacionales en cuanto al trato para con los detenidos. Una de las exigencias es que puedan ser visitados por todos lo que lo deseen, además su alimentación debe ser balanceada, tienen derecho a realizar trabajos al aire libre y a una hora diaria de ejercicio físico. El rapado del cabello es considerado un trato inhumano.

¿Qué es un preso político?

Es un encarcelado porque sus ideas son un desafío o una amenaza para el sistema político establecido. Según Amnistía Internacional, “es todo preso cuya causa contenga un elemento político significativo, ya sea la motivación de sus actos, los actos en sí mismos o la motivación de las autoridades”. Aclara que «los gobiernos suelen afirmar que en su país no hay presos políticos», sino delincuentes.

Ley de Amnistía

El 29 de marzo la AN aprobó la Ley de Amnistía y Reconciliación Nacional para la libertad de los presos políticos y el regreso de los exiliados. El presidente Maduro no la promulgó, sino que posteriormente el TSJ declaró la inconstitucionalidad de esta legislación.

2016 según cifras del FPV

Más de 2 mil 500 detenciones por razones políticas efectuaron este año.

80 % de los aprehendidos fueron estudiantes.

109 presos políticos quedan al cierre del año.

31 liberaciones.

55 nuevos detenidos.

22 de los encarcelados son estudiantes.

35 privados de libertad tienen problemas de salud y 31 de ellos están en calabozos.

Según el FPV, el presidente Maduro superó a su antecesor Hugo Chávez en cuanto a represión, ya que este, en más de 15 años, alcanzó 253 personas encarceladas por razones políticas. La gestión actual lleva 416 detenidos desde el 2013.

Lenys Moreno / Maracaibo / lcmoreno@laverdad.com