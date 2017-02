Los Oscar ya tienen a todos sus presentadores ¡Mira a las estrellas que se suman a la ceremonia!

En menos de dos semanas, los Oscar 2017 tendrán en el escenario a las estrellas más grandes de Hollywood.

La Academia de las Artes y Ciencias Cinematográficas anunció el tercer grupo de presentadores la mañana del jueves: Amy Adams, Riz Ahmed, Javier Bardem, John Cho, Dwayne Johnson, Felicity Jones, Leslie Mann, Janelle Monáe, David Oyelowo, Emma Stone y Charlize Theron, quienes se le unirán a los actores Halle Berry, Leonardo DiCaprio, Jamie Dornan, Chris Evans, Gael García Bernal, Samuel L. Jackson, Scarlett Johansson, Dakota Johnson, Brie Larson, Shirley MacLaine, Kate McKinnon, Mark Rylance, Hailee Steinfeld y Alicia Vikander.

“No importa quién seas o dónde vivas, las películas nos unen. A través de interpretaciones imborrables y valientes, estos actores extraordinarios nos ayudan a que eso ocurra”, dijeron en un comunicado los productores Michael De Luca y Jennifer Todd. “Nos emociona darles la bienvenida al escenario de los 89º Oscar “.

La ceremonia tendrá lugar el domingo, 26 de febrero en el Teatro Dolby de Hollywood y serán conducidos por Jimmy Kimmel.

Las presentaciones musicales estarán a cargo de Auli’i Cravalho y Lin-Manuel Miranda (que cantarán “How Far I’ll Go” de Moana), John Legend (a cargo de “Audition [The Fools Who Dream]” y “City of Stars” de La La Land), Sting (quien interpretará “The Empty Chair” de Jim: The James Foley Story) y Justin Timberlake (encargado de “Can’t Stop the Feeling!” de Trolls). Harold Wheeler volverá a conducir la orquesta.

Glenn Weiss volverá a dirigir la ceremonia, después de haberlo pasado “muy bien” el año pasado. “Este show en particular está bajo una lupa que no tiene ningún otro”, le dijo Weiss a Medium. “Todo será un tema de conversación, no solo al día siguiente sino durante mucho tiempo. El tamaño y la escala de los Oscar lo hacen lo que es, el abuelo de todos”.

“Los Oscar son un show que ven millones de personas, pero también depende de los que están en el teatro para que tenga la energía correcta. En mi cabeza no se pueden separar. Tengo que hacer algo que entretenga a los millones que ven desde casa, pero no puede perder a los asistentes, quienes harán que sea emocionalmente importante o no”, explica Weiss. Es un sentimiento que comparte Molly McNearney, jefe del equipo de escritores de Jimmy Kimmel Live! “Cuando escribes para programas de entrevistas, lo haces para la gente que está en casa. Cuando escribes para un show de premios, quieres conectarte con los que asistieron a la ceremonia”. McNearney reitera: “Si los puedes hacer reír, probablemente la gente en casa también lo hará”.

Kimmel contrató a su equipo de televisión para trabajar en los Oscar.

“Somos 13 personas. Trabajamos en el show nocturno y en prepara chistes para los Óscar simultáneamente”, dijo McNearney, quien está casada con Kimmel desde julio de 2013. “No sé cómo lo hace Jimmy. Muchos anfitriones antes que él tuvieron el privilegio de concentrar toda su energía solamente en este gran show, durante meses. Pero tenemos el nuestro al aire cada noche. Después, respirar por un minuto y medio y trabajar en los Óscar”.

“Decir que Jimmy está ‘involucrado’ sería quedarse muy corto. Constantemente escribe material y opina sobre nuestros chistes. Están involucrado en cada parte del show. Quiere que todo el show funcione, no solo su forma de dirigirlo”, agregó McNearny, y dijo que un 80 por ciento tendrá guion y un 20 por ciento será improvisado. “En los Emmys escribió muchos chistes al momento, anticipo que lo volverá a hacer en los Oscar. Nosotros también estaremos detrás de escena, escribiendo”.

Fuente: E! Online

Por Confirmado: Gabriella Garcés