Los hombres casados que se enamoran de sus amantes suelen tener estos comportamientos

¡Que ya no se burlen de ti!…

No hay momento más triste que cuando sientes que tu esposo tiene una amante, pero lo peor de todo es sospechar que ya no te quiere y que está enamorado de ella.



Como las mujeres somos muy intuitivas, no necesitamos ninguna confirmación, podemos saber todo prestando atención a sus comportamientos. Si tu marido tiene estas actitudes, lamentablemente se ha enamorado de su amante.



Desaparece seguido

Al principio, cuando sospechabas que tenía una amante, tu marido tenía muchas reuniones de trabajo o viajes relámpago, pero aún así te atendía el teléfono o devolvía tus mensajes. Ahora ni siquiera eso.

Está enamorado de su amante, por lo que no le importa lo que tienes para decirleni guardar tanto las apariencias.

No encuentras alguna de sus prendas



La relación con su amante ha llegado más allá, porque de tu casa falta ropa, que seguramente tiene en el apartamento de ella. Está pasando mucho tiempo allí, y parece que en el fondo allí se quiere quedar.

Te compara “con otras”



Tiene a alguien en su mente 24 horas al día, y esa mujer es totalmente lo contrario a lo que eres tú. Por eso, permanentemente le molesta todo lo que haces, porque cree que lo de su amante es perfecto. ¿Ejemplos? “Las otras mujeres no están siempre vestidas en pijamas” o “Te la pasas gritando, las demás mujeres no son así”.

Ya no hace planes contigo

Los hombres infieles hacen todo lo posible por tratar de que sus mujeres no se enteren, por lo que siguen llevándolas al cine, de viaje familiar o fin de semana a solas. Pero ese no es tu caso. Tu marido ya no quiere hablar de proyectos a futuro.

Lee también: Él habla mucho de su compañera de trabajo, ¿cuándo deberías preocuparte?

Está siempre de mal humor

No solo de mal humor, sino que parece triste. Lo suyo con esa chica no es solo una aventura, su corazón está comprometido y está tratando de tomar una decisión. Parece que a ti ya no te quiere… se le nota.

Si descubres que tu esposo no solo te engaña, sino que está enamorado de su amante, conserva la calma y recuerda que tú eres lo más importante. Que nada te destruya ni acobarde, todo tiene solución, tienes una gran vida por delante, con o sin él. ¿Entendido?

IMujer