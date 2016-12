Los guiones del crossover de las series DC se venderán en internet

El crossover más esperado del año ya se ha emitido y muchos fans de las series DC en The CW esperan el siguiente. Pero los productores de la serie, en asociación con ComicBook.com han preparado una sorpresa más grande para el público.



Los seguidores van a tener la oportunidad de comprar una pieza única: los guiones de los episodios de cruce entre los shows The Flash, Arrow, y Legends of Tomorrow. Sin embargo, el guión original de Supergirl no está incluido pues era solo un preludio a la trama.

El scriptbook se vende ya en Ebay, lleno de firmas de los productores y guionista de la serie, tales como Marc Guggenheim. Todo lo que se recaude con la venta de los guiones irá 100% integro a la familia de Bill Mantlo, uno de los autores del cómic Invasion! en el que se basó el crossover, que tuvo un accidente en 1992 y desde entonces, vive en un centro institucional de cuidados.

Fuente: El Universal

Por Confirmado: David Gallardo